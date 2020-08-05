Врач объяснила, когда лучше делать лазерную коррекцию зрения

Лазерная коррекция зрения - операция, которая изменяет форму роговицы глаза для улучшения зрения. Однако это скорее косметическая процедура, которую можно сравнить с пластикой носа или губ. Об этом рассказала офтальмолог Наталья Кубрак УП.

Рекомендуется проводить коррекцию лазером в возрасте 25 лет. Хотя Администрация по контролю лекарств и пищевых средств США разрешила проводить операцию с 18 лет, офтальмологи призывают не использовать эту рекомендацию для широкой общественности. Потому что, говорит врач, примерно до 24 лет зрение продолжает меняться. Кроме того, Кубрак советует женщинам подождать с операцией до рождения первого ребенка: гормональные изменения во время беременности могут влиять на зрение. Как пояснила офтальмолог, у женщин наблюдаются гормонально зависимые изменения со стороны структуры глазного яблока. Так, хрусталик может утолщаться вследствие увеличения влаги в нем, а склера становится мягче - поэтому глаз может становиться длиннее. Такие изменения могут повлечь миопию, однако врачи предоставляют окончательный выбор женщине. Поскольку нет четких данных, которые бы доказывали прогрессирования близорукости после коррекции.

Однако после операции глаза все же могут стать хуже видеть. По словам Кубрак, причинами этого могут быть изменения в обмене веществ (повышение сахара), влияние гормонов или старения организма.

Нельзя делать коррекцию пациентам с хроническим воспалением глаза, очень тонкой роговицей глаза, глаукомой, катарактой, миопией более 10 диоптрий, диабетом, а также беременным или во время грудного кормления.

Операция обычно длится около получаса. После нее у пациента может появиться зуд и жжение в глазах, слезотечение и удвоение. Кроме того, врачи советуют не пользоваться косметикой в течение нескольких недель после процедуры. И еще после операции нельзя садиться за руль. Полная стабилизация зрения займет около 2-3 месяцев. Стоимость операции в Украине составляет в среднем 9000 - 15000 гривен.

Сообщается, что процент успеха лазерной коррекции зрения достигает 96. А вот тяжелые последствия - потеря зрения, инвалидность - зафиксированы менее, чем в 1% случаев.

Напомним, доктор Комаровский рассказал, действительно ли черника очень полезна для зрения .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!