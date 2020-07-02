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Полезна ли черника для зрения: ответ доктора Комаровского

Комаровский назвал полезное свойство черники для организма

сегодня, 12:55 comments1395
Автор:

Светлана Шкурупий
Полезна ли черника для зрения: ответ доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский на своей странице в Instagram рассказал о влиянии черники на организм, в частности о ее пользе для зрительной системы.

Известно, что черника богата на витамины С, В, РР, а также содержит фосфор, железо, марганец, калий и другие ценные вещества для организма. Но ее пользу для здоровья многие люди слишком переоценивают. Бытует мнение, что черника служит панацеей для зрения. И пользу приносят не только свежие ягоды, но и таблетки, в состав которых они входят.

Доктор Комаровский утверждает, что это мнение ошибочно, и с помощью черники невозможно улучшить качество зрения. Главная ее полезность заключается, скорее, в психотерапевтических свойствах для людей, страдающих тревожными расстройствами.

Врач отметил, что на зрение положительно влияет крепкий и здоровый сон, хорошее настроение, а также правильное питание. Тем не менее, он рекомендуют употреблять чернику всем, кому она приходится по вкусу, ведь вреда здоровью от лесных ягод точно не будет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая ягода предотвращает развитие онкологических заболеваний. 


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