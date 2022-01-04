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Специалист назвал овощ, который «вреднее» колбасы

Технолог мясопереработки Павел Агапкин рассказал, какой популярный овощ может быть вреднее, чем колбаса

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Овощи богаты на различные витамины и микроэлементы, поэтому обязательно должны присутствовать в рационе. Однако, не все из них одинаково полезны. Технолог мясопереработки Павел Агапкин назвал популярный овощ, который может быть вреднее колбасы.

Специалист назвал овощ, который «вреднее» колбасы

Какой популярный овощ вреднее колбасы (фото из открытых источников)

Специалист отметил, что речь идет о свекле. Оказывается, что в ее составе может быть в 20 раз больше нитратов (химических веществ), чем в колбасе. При жарке на сковороде из нитратов, входящих в состав свеклы, начинает образовываться большое количество нитрита. Однако, специалист усомнился в том, что эти вещества негативно влияют на состояние организма.

Павел Агапкин подчеркнул, что салаты и борщи, главным продуктом которых является свёкла, люди употребляют столетиями, и ничего страшного не происходит.

Однако, стоит помнить, что этот популярный овощ содержит много сахара, поэтому не рекомендован людям, страдающим диабетом. Также в ограниченном количество свеклу стоит употреблять тем, у кого остеопороз, потому что она мешает усвоению кальция в организме. А еще в свекле много хлора, поэтому ею не стоит злоупотреблять людям с гастритом и повышенной кислотностью желудка. 

Напомним, эксперты перечислили овощи, которые не желательно добавлять в рацион, если хотите заполучить фигуру мечты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что есть регулярно овощи — важно. Однако не менее важно готовить их правильно, чтобы сохранить максимальную пользу. Рассказываем, каких ошибок следует избегать, готовя овощи. 

Читайте также, все мы хорошо знаем, что овощи – это одна из основ здорового и сбалансированного питания. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, когда они могут действовать на организм негативно.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/ekspert-nazval-ovoshch-kotoryy-vrednee-kolbasy-1640155330.html
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