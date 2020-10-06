Диетолог рассказала, когда овощи могут быть опасными для организма

Все мы хорошо знаем, что овощи – это одна из основ здорового и сбалансированного питания. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, когда они могут действовать на организм негативно, передает издание lenta.

Когда овощи могут быть опасными для организма. Фото: pixabay

Есть среди полезных овощей те, которые провоцируют проблемы с щитовидной железой и гормонами, а также не наполняют организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Такие проблемы овощи могут вызвать тогда, когда будут неправильно (или слишком долго) храниться или пройдут неправильную термическую обработку.

Елена не советует употреблять перезрелые баклажаны, зеленые помидоры и картофель, который хранился до самой весны. В их составе появляется соланин – нейротоксин, который негативно сказывается на нервной и мочевыводящей системе.

Также стоит быть аккуратными с фасолью, потому что ее нельзя есть недоваренной или сырой. В ее составе есть фитогемаглютинин, который может стать причиной отравления. А длительное хранение бобовых приводит к тому, что в них накапливаются микотоксины, рассказывает специалист.

Также опасными могут быть свекла, петрушка, морковь, огурцы и шпинат, потому что при долгом хранении в них собираются нитраты. А они могут негативно отразится на здоровье, объясняет Елена.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач перечислила лучшие "продукты — антибиотики".







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