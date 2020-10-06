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Диетолог рассказала, когда овощи могут быть опасными для организма

Бывают случаи, когда овощи оказывают негативное воздействие на организм

сегодня, 20:22
Автор:

Любовь Блажко

Все мы хорошо знаем, что овощи – это одна из основ здорового и сбалансированного питания. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, когда они могут действовать на организм негативно, передает издание lenta.

Диетолог рассказала, когда овощи могут быть опасными для организма

Когда овощи могут быть опасными для организма. Фото: pixabay

Есть среди полезных овощей те, которые провоцируют проблемы с щитовидной железой и гормонами, а также не наполняют организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Такие проблемы овощи могут вызвать тогда, когда будут неправильно (или слишком долго) храниться или пройдут неправильную термическую обработку.

Елена не советует употреблять перезрелые баклажаны, зеленые помидоры и картофель, который хранился до самой весны. В их составе появляется соланин – нейротоксин, который негативно сказывается на нервной и мочевыводящей системе. 

Также стоит быть аккуратными с фасолью, потому что ее нельзя есть недоваренной или сырой. В ее составе есть фитогемаглютинин, который может стать причиной отравления. А длительное хранение бобовых приводит к тому, что в них накапливаются микотоксины, рассказывает специалист. 

Также опасными могут быть свекла, петрушка, морковь, огурцы и шпинат, потому что при долгом хранении в них собираются нитраты. А они могут негативно отразится на здоровье, объясняет Елена. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, врач перечислила лучшие "продукты — антибиотики".



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