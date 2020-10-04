Врач перечислила лучшие "продукты - антибиотики"

Вместе с осенью, как правило, приходит и сезон простуд, поэтому стоит укрепить свою иммунную систему. Помочь в этом могут обычные продукты питания, которые обладают целым рядом полезных свойств. Иногда они могут оказаться даже эффективнее лекарств. Об этом сообщает издание Sabah.

Эксперт по питанию и диетолог Шейда Сила Билгили отметила, что в осеннее меню стоит добавить следующие продукты:

Брокколи

Этот вид капусты богат на витамины А, С, К, В, а также цинк, клетчатку, фосфор и другие полезные элементы. Но особую значимость брокколи имеет благодаря сульфорафану - соединению, которое обладает противораковым и антибактериальным эффектами. Этот овощ укрепляет иммунную систему, а также повышает устойчивость легких к заболеваниям, что особенно важно в период коронавируса.

Имбирь

Один из чудесных продуктов природы, который защищает от инфекций верхних дыхательных путей, гриппа и других вирусных заболеваний. Также имбирь улучшает пищеварение, снимая тошноту и желудочные боли, а еще способствует нормализации холестерина в крови.

Гранат

Это не просто фрукт, а настоящая "витаминно-минеральная бомба". В составе граната много витамина С, который эффективно укрепляет иммунитет организма, а также антиоксиданты, улучшающие работу сердечно-сосудистой системы.

Красный перец

Этот овощ также богат на витамин С, В1, В2, а еще калий, магний, фосфор, кальций, которые помогают поддерживать организм в тонусе. Помимо обезболивающего и противовоспалительного действия, красный перец снижает уровень холестерина, регулирует кислотность желудка и стимулирует кровообращение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты восстановят здоровье после пневмонии.

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