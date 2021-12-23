К некоторым овощам, если вы сидите на диете, нужно относиться с осторожностью, потому что несмотря на их полезность, они будут мешать заполучить фигуру мечты. Что входит в этот список?

Какие овощи мешают получить фигуру мечты (фото из открытых источников)

Тыква

Этот овощ содержит большое количество витаминов и полезных веществ, но злоупотреблять тыквой не стоит, поскольку она повышает уровень сахара в крови, а при повышенном сахаре повышается и вес. Эксперты рекомендуют во время диеты заменить тыкву бататом.

Свёкла

Этот овощ вкусный и полезный, но содержит крахмал, поэтому при частом употреблении может помешать процессу похудения. Вместо корня свеклы можно использовать в пищу ее ботву. В ней содержится больше питательных веществ, чем в корнеплоде, а также имеется фосфор, цинк и витамин B6.

Картофель

Эксперты отмечают, что полностью исключать картофель из рациона во время диеты не стоит, но нужно ограничить его употребление. А все потому что в составе овоща содержится большое количество крахмала. Если и готовите блюда из картофеля, то старайтесь их запекать.

Напомним, что многие из нас ежедневно привыкли употреблять овощи и фрукты, добавляя их в различные блюда или же съедать сырыми. Однако стоит знать, какие из этих продуктов являются самыми токсичными из-за огромного количества пестицидов и гербицидов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что все мы хорошо знаем, что овощи – это одна из основ здорового и сбалансированного питания. Однако диетолог Елена Соломатина рассказала, когда они могут действовать на организм негативно.

Читайте также, что диетологи рекомендуют употреблять больше овощей, потому что в их составе много витаминов и ценных микроэлементов, необходимых организму. Особенное внимание стоит уделить репчатому луку.

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