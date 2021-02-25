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Есть на каждой кухне: какой овощ признали суперпродуктом

Этот овощ помогает всему организму

сегодня, 10:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Диетологи рекомендуют употреблять больше овощей, потому что в их составе много витаминов и ценных микроэлементов, необходимых организму. Особенное внимание стоит уделить репчатому луку. Эксперты из Турции утверждают, что это настоящий суперпродукт.

Есть на каждой кухне: какой овощ признали суперпродуктом

чем полезен лук / фото: StockPhotoPro - Fotolia

По словам специалистов, этот овощ, который можно найти на каждой кухне, при регулярном употреблении "творит чудеса". В составе репчатого лука содержатся витамины группы В, а также много витамина С, Е и еще фосфор, бор, марганец и другие микроэлементы. 

Исследователи говорят, что если каждый день есть лук на протяжении одного месяца, то можно на 5% повысить плотность костей. Также этот овощ снижает уровень "плохого" холестерина в крови, тем самым уменьшая риск возникновения проблем с сердечно-сосудистой системой. 

Турецкие ученые говорят, что употребление репчатого лука способствует пищеварению. Этот овощ увеличивает количество "полезных бактерий" в кишечнике. А благодаря 25 различным антиоксидантам, которые входят в его составе, лук предотвращает повреждение клеток свободными радикалами, защищая организм от опасных заболеваний. 

Еще данный продукт обеспечивает гигиену ротовой полости и укрепляет эмаль зубов, убивая во рту вредные бактерии. 

Авторы исследования отмечают, что репчатый лук в добавок улучшает и качество сна, потому что содержит волокна, которые снимают стресс и помогают расслабиться. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что рацион необходимо обогащать печенью трески, потому что в ней много витаминов и других полезных веществ. Об удивительных свойствах этого продукта читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.milliyet.com.tr/pembenar/aglatirken-saglik-veren-mucize-sogan-1500524
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