Ученые рассказали о полезных свойствах печени трески

Печень трески — знаменитый консервированный продукт, который часто можно увидеть на праздничном столе. Этот морской деликатес не только вкусный, но еще и очень полезный. Гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что же в нем особенного.

чем полезна печень трески для организма (фото из открытых источников)

Специалист подчеркнул, что печень трески содержит много витаминов, омега-3 ненасыщенных жирных кислот, а также железа, кальций, йода и других ценных для организма элементов. Вместе они укрепляют защитные силы иммунитета, поддерживают работу сердца и сосудов, а также благоприятно влияют на нервную систему.

Никита Харлов рассказал, что в составе этого морского деликатеса практически нет сахара, поэтому его употребление не вызывает резких скачков глюкозы, а значит его можно диабетикам. Но увлекаться продуктом не стоит, потому что калорийность печени трески составляет 613 ккал на 100 грамм продукта.

Известно, что этот продукт легко усваивается организмом, быстро насыщает, дарит заряд энергии и сил, а также благоприятно сказывается на состоянии кожи, ногтей и волос.

Гастроэнтеролог также отметил, что из печени трески получают рыбный жир, который содержит полезные вещества, помогающие при остеопорозе (потеря кальция в костях), артрите (воспаление суставов) и других проблемах. Еще печень трески помогает нормализовать артериальное давление и уровень холестерина в крови, а также улучшает обмен веществ.

Напомним, какая рыба считается самой полезной для организма.

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