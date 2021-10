Эти три ошибки, которые портят овощи, допускает каждый

Есть регулярно овощи — важно. Однако не менее важно готовить их правильно, чтобы сохранить максимальную пользу. Рассказываем, какие ошибки следует избегать, готовя овощи. Как пишет Eat This, Not That, кулинары-любители часто нивелируют пользу овощей, готовя их неправильно. Поэтому делимся несколькими вечно актуальными советами, которые помогут сделать ваш рацион более здоровым.

Овощи - фото из открытых источников





3 самые распространенные ошибки приготовления овощей. Не нагревайте овощи слишком долго. Банально, но факт. Этот процесс разрушает большинство полезных веществ. Говорят, что это касается и варки — водорастворимые микроэлементы, такие как рибофлавин, витамины В и С поглощаются водой, какую же потом вы просто выливаете. Как еще можно испортить овощи? Фритюр. И на сколько бы полезными ни были овощи, они никак не смогут "перебить" ущерб от лишнего жира. Вы допускаете эту посылку тогда, когда выжимаете сок. Так, приготовления сока в разы лучше, чем фритюр. Но когда овощи проходят через Соковыжималки, их богатая клетчаткой кожура, а также мякоть не остаются. А именно они позволяют повысить ощущение сытости. Но есть и хорошие новости: овощные витамины, фитонутриенты и макроэлементы все же попадают в организм. А вот вместо Соковыжималки лучше присмотритесь к блендеру.



Вы часто выбрасываете полезные составляющие. Будем откровенны, все мы этим грешим, ведь практически всегда выбрасываем стебли и листья брокколи. Это также касается и кожуры огурца или картофеля. На самом деле все то, что мы привыкли выбрасывать является источником уникальных питательных веществ, которых нет в других частях овоща. Именно они имеют высокую концентрацию витаминов. Где же использовать эти части? Все просто: супы, салаты или запеканки.





Напомним, за последнюю неделю в Украине значительно выросли цены на картофель, баклажаны, кабачки и огурцы. Об этом сообщает издание SEEDS. Так, на сегодняшний день на оптовых рынках цена за один килограмм картофеля составит от пяти до семи гривен, в то время как неделю назад его стоимость составляла от 3,50 грн. до 5,5 грн. за килограмм.





