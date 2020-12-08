Смесь для младенцев и кормление из бутылочки

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Основная смесь для младенцев производится из коровьего молока, которое было модифицировано таким образом, чтобы смесь соответствовала всем потребностям вашего ребенка в питании.

Почему младенцам нужна смесь, а не коровье молоко?

В детской молочной смеси содержатся витамины, минералы и жиры, необходимые маленьким детям, которые они не могут получить непосредственно из коровьего молока. Кроме того, младенцы не могут переваривать коровье молоко так же легко, как грудное молоко или молочную смесь, — уровень белка в коровьем молоке является слишком высоким для малышей, поэтому вы не должны давать коровье молоко своему ребенку в качестве основного молочного напитка, пока вашему ребенку не исполнится 12 месяцев.

Какая детская смесь лучше?

Каждая детская смесь, доступная в магазинах, соответствует строгим международным стандартам. Большинство детских смесей на основе коровьего молока имеют одинаковое качество и питательную ценность, поэтому подходят для большинства детей. Некоторые более дорогие детские смеси имеют специальные дополнительные ингредиенты в составе, например, LCP. Однако на сегодняшний день не было обнаружено существенных доказательств тому, что такая смесь является более эффективной и полезной для малыша.

Некоторые дополнительные ингредиенты в детской молочной смеси:

- LCP — для развития мозга и нервов. Нет четких медицинских данных тому, как малыши усваивают (или не усваивают) такие ингредиенты, как LCP, когда их добавляют в смесь. Формула с добавлением LCP может быть полезна для развития мозга недоношенных новорожденных.

- Бета-каротин — источник витамина А и антиоксидантов. Большинство формул уже содержат витамин А и антиоксиданты. Нет никаких реальных доказательств тому, что детская смесь с дополнительным бета-каротином является лучшей для ребенка.

- Пребиотики и пробиотики – помогают младенцам, находящимся на исключительно искусственном вскармливании, вырастить здоровые бактерии в кишечнике, способствующие профилактике гастроэнтерита.

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