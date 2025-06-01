Названа рыба, которая намного полезнее и дешевле, чем лосось

Лосось часто называют самой полезной рыбой по содержанию омега-3 жирных кислот. Однако все чаще диетологи подвергают сомнению пользу этой популярной рыбы из-за промышленного выращивания. Ценится именно дикий лосось.

Лосось. Фото из открытых источников

Однако заменить эту рыбу в рационе можно, даже получив больше пользы и снизив затраты. Диетологи, как пишет издание Оnet, советуют вместо лосося выбирать скумбрию. По словам диетолога Бартоша Кульчинского, скумбрия превосходит лосось по пищевой ценности. Лучший выбор – атлантическая скумбрия. Эксперт уверяет, что эта рыба содержит до 40% больше омега-3 жирных кислот, чем лосось.

"100 г скумбрии содержит 3 тыс. до 4 тысяч мг омега-3 кислот, тогда как лосось — около 2 тыс. мг. Омега-3 жирные кислоты — не единственное преимущество скумбрии. Эта рыба также богата селеном, элементом, необходимым для правильного функционирования щитовидной железы, и B3, включая B12 и B3", — пишет издание.

При этом не только скумбрия более полезна, чем лосось. По данным издания Мarca, очень схожие характеристики с лососем имеют анчоусы и сардины. Отмечается, что эта рыба также содержит больше омега-3, чем лосось. Эксперты объясняют, что сардины и анчоусы — прибрежная рыба. Ее цена ниже благодаря происхождению и способу отлова.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самой опасной для употребления рыбе. Отметим, что некоторые виды рыб могут быть опасны для организма из-за высокого содержания токсичных веществ, таких как ртуть. Особенно это касается крупных хищных рыб, которые накапливают ртуть в своих тканях.



