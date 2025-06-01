Названа рыба, которая намного полезнее и дешевле, чем лосось

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Кречмаровская Наталия
Лосось часто называют самой полезной рыбой по содержанию омега-3 жирных кислот. Однако все чаще диетологи подвергают сомнению пользу этой популярной рыбы из-за промышленного выращивания. Ценится именно дикий лосось.
Лосось. Фото из открытых источников
Однако заменить эту рыбу в рационе можно, даже получив больше пользы и снизив затраты. Диетологи, как пишет издание Оnet, советуют вместо лосося выбирать скумбрию. По словам диетолога Бартоша Кульчинского, скумбрия превосходит лосось по пищевой ценности. Лучший выбор – атлантическая скумбрия. Эксперт уверяет, что эта рыба содержит до 40% больше омега-3 жирных кислот, чем лосось.
При этом не только скумбрия более полезна, чем лосось. По данным издания Мarca, очень схожие характеристики с лососем имеют анчоусы и сардины. Отмечается, что эта рыба также содержит больше омега-3, чем лосось. Эксперты объясняют, что сардины и анчоусы — прибрежная рыба. Ее цена ниже благодаря происхождению и способу отлова.
Напомним: портал "Комментарии" писал о самой опасной для употребления рыбе. Отметим, что некоторые виды рыб могут быть опасны для организма из-за высокого содержания токсичных веществ, таких как ртуть. Особенно это касается крупных хищных рыб, которые накапливают ртуть в своих тканях.
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