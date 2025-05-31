Нельзя игнорировать эти симптомы: что указывает на развитие диабета

Диабет – это серьезное заболевание. Оно возникает из-за нарушения регуляции уровня глюкозы в крови. Раннее выявление диабета поможет вовремя приступить к лечению и избежать серьезных осложнений. Портал "Комментарии" сообщает об основных симптомах, которые могут сигнализировать о развитии диабета. Среди наиболее распространенных симптомов врачи называют следующие:

Лечение. Иллюстративное фото

Частое мочеиспускание, особенно ночью. Отмечается, что такой симптом появляется из-за того, что организм пытается избавиться от избытка глюкозы из-за почек.

Постоянная жажда, возникающая из-за предыдущего симптома. Частое мочеиспускание приводит к обезвоживанию организма.

Усталость и слабость возникает из-за того, что высокий уровень сахара в крови влияет на способность клеток получать энергию. Это может вызвать хроническую усталость и слабость.

Непонятна потеря веса. По данным специалистов, если организм не может использовать глюкозу в качестве источника энергии, он начинает сжигать жировые запасы, что приводит к быстрой потере веса.

Изменения в звезде. Развитие диабета может вызвать отек хрусталика глаза, что приводит к размытому зрению. Врачи отмечают, если возникли проблемы со зрением, следует проверить организм.

Медленное заживление ран. Изменения в кровообращении и работе иммунной системы могут замедлить процесс заживления ран и увеличить риск инфекций.

Онемение или покалывание в конечностях. Высокий уровень сахара может повреждать нервы, вызывая онемение, покалывание или боль в руках и ногах. Такое состояние может сигнализировать о диабетической нейропатии.

Темные пятна на коже. У некоторых людей с диабетом могут появиться темные пятна на коже, особенно на шее, локтях или подмышках. Это может являться признаком инсулинорезистентности.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой симптом появляется на ранних стадиях рака.