Прорыв в лечении рака: какая терапия дает шанс на жизнь даже при агрессивной онкологии

Исследования показали, что новая тройная терапия для агрессивного, запущенного рака молочной железы замедляет прогрессирование заболевания, откладывает необходимость дальнейшей химиотерапии и помогает пациентам жить дольше.

Рак молочной железы. Фото из открытых источников

Комбинированное лечение, как пишет издание The Guardian, состоит из двух целевых препаратов: инаволисиба и палбоциклиба, а также гормональной терапии фулвестранта. Отмечается, что терапия показывает увеличение общей выживаемости в среднем на семь месяцев по сравнению с пациентами контрольной группы, которым давали палбоциклиб и фулвестрант.

"Это также замедлило прогрессирование заболевания в среднем на 17,2 месяца по сравнению с 7,3 месяцами в контрольной группе, а пациенты, принимавшие инаволизиб, смогли отложить дальнейшее лечение химиотерапией почти на два года дольше пациентов контрольной группы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 325 пациентов из 28 стран. Присоединились пациенты из США, Великобритании, Австралии, Сингапура, Бразилии, Франции и Германии.

По данным экспертов, как пишет СМИ, исследование продемонстрировало потенциал тройной терапии для воздействия на рак молочной железы с мутацией PIK3CA HR+ и HER2- – распространенную форму заболевания.

"Результаты также показали существенное уменьшение роста рака примерно у 62,7% пациентов в группе тройной терапии по сравнению с 28% в контрольной группе. Доктор Саймон Винсент, директор по исследованиям, поддержке и влиянию в Breast Cancer Now, назвал эти результаты "значительным прорывом", — говорится в сообщении.

Исследователи убеждены, что результаты исследования дают надежду людям с трудноизлечимым типом рака молочной железы.

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