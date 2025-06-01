Прорыв в лечении рака: какая терапия дает шанс на жизнь даже при агрессивной онкологии

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Кречмаровская Наталия
Исследования показали, что новая тройная терапия для агрессивного, запущенного рака молочной железы замедляет прогрессирование заболевания, откладывает необходимость дальнейшей химиотерапии и помогает пациентам жить дольше.
Рак молочной железы. Фото из открытых источников
Комбинированное лечение, как пишет издание The Guardian, состоит из двух целевых препаратов: инаволисиба и палбоциклиба, а также гормональной терапии фулвестранта. Отмечается, что терапия показывает увеличение общей выживаемости в среднем на семь месяцев по сравнению с пациентами контрольной группы, которым давали палбоциклиб и фулвестрант.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 325 пациентов из 28 стран. Присоединились пациенты из США, Великобритании, Австралии, Сингапура, Бразилии, Франции и Германии.
По данным экспертов, как пишет СМИ, исследование продемонстрировало потенциал тройной терапии для воздействия на рак молочной железы с мутацией PIK3CA HR+ и HER2- – распространенную форму заболевания.
Исследователи убеждены, что результаты исследования дают надежду людям с трудноизлечимым типом рака молочной железы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой продукт защитит от рака молочной железы.
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