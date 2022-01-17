Результат удивит: как проверить качество колбасы с помощью водки

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Светлана Шкурупий
Не
вся колбаса, которую продают в магазинах, может похвастаться хорошим качеством
и приятным вкусом. Недобросовестные производители часто добавляют в продукт
различные вещества. Но проверить ее качество можно с помощью водки. Как это
сделать?
Как проверить качество колбасы (фото из открытых источников)
Эксперты
отметили, что такой способ очень хорошо подойдет для проверки копченой
колбасы. В первую очередь нужно внимательно ознакомиться с составом продукт.
Если он не содержит натуральных красящих приправ, например, паприку или красный
перец, то можно приступать к эксперименту.
Возьмите
стакан, налейте в него водки, отрежьте кусочек колбасы и опустите в жидкость.
Подождите пять минут, вытащите продукт и перемешайте водку. Если она приобрела
розовый, красный или оранжевый цвет, значит при производстве колбасы
производитель добавлял краситель, и она точно не натуральная.
Напомним,
что овощи богаты на различные
витамины и микроэлементы, поэтому обязательно должны присутствовать в рационе.
Однако, не все из них одинаково полезны. Технолог мясопереработки Павел Агапкин
назвал популярный овощ, который может быть "вреднее" колбасы.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов
Мария Янчик дала рекомендации по выбору вареной колбасы.
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также, что колбаса является одним из самых популярных видов мясных изделий,
хотя этот продукт довольно сложно назвать полезным. В нем может содержаться
много красителей, усилителей вкуса и других химических веществ. Врач-диетолог
Елена Соломатина рассказала, какая из колбас считается наименее вредной для организма.
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враг коррупции
сегодня, 16:27
колбасу проверяй, молоко проверяй, сметану, масло проверяй. а не охуели вы там во власти? а на кой хер нам нужны всякие контролирующие органы, всякие комитеты, комиссии? за что эти твари получают з/п? может хватит это терпеть? "государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" - самый коррумпированный и бесполезный орган.