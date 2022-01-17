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Результат удивит: как проверить качество колбасы с помощью водки

Эксперты рассказали, как можно с легкостью проверить качество колбасы при помощи водки в домашних условиях

сегодня, 15:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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Не вся колбаса, которую продают в магазинах, может похвастаться хорошим качеством и приятным вкусом. Недобросовестные производители часто добавляют в продукт различные вещества. Но проверить ее качество можно с помощью водки. Как это сделать?

Результат удивит: как проверить качество колбасы с помощью водки

Как проверить качество колбасы (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что такой способ очень хорошо подойдет для проверки копченой колбасы. В первую очередь нужно внимательно ознакомиться с составом продукт. Если он не содержит натуральных красящих приправ, например, паприку или красный перец, то можно приступать к эксперименту.

Возьмите стакан, налейте в него водки, отрежьте кусочек колбасы и опустите в жидкость. Подождите пять минут, вытащите продукт и перемешайте водку. Если она приобрела розовый, красный или оранжевый цвет, значит при производстве колбасы производитель добавлял краситель, и она точно не натуральная.

Напомним, что овощи богаты на различные витамины и микроэлементы, поэтому обязательно должны присутствовать в рационе. Однако, не все из них одинаково полезны. Технолог мясопереработки Павел Агапкин назвал популярный овощ, который может быть "вреднее" колбасы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик дала рекомендации по выбору вареной колбасы.

Читайте также, что колбаса является одним из самых популярных видов мясных изделий, хотя этот продукт довольно сложно назвать полезным. В нем может содержаться много красителей, усилителей вкуса и других химических веществ. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какая из колбас считается наименее вредной для организма.


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Источник: https://www.msn.com/ru-ru/lifestyle/trending/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%87%
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Обсуждения

враг коррупции

сегодня, 16:27

колбасу проверяй, молоко проверяй, сметану, масло проверяй. а не охуели вы там во власти? а на кой хер нам нужны всякие контролирующие органы, всякие комитеты, комиссии? за что эти твари получают з/п? может хватит это терпеть? "государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей" - самый коррумпированный и бесполезный орган.

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