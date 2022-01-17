Результат удивит: как проверить качество колбасы с помощью водки

Не вся колбаса, которую продают в магазинах, может похвастаться хорошим качеством и приятным вкусом. Недобросовестные производители часто добавляют в продукт различные вещества. Но проверить ее качество можно с помощью водки. Как это сделать?

Как проверить качество колбасы (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что такой способ очень хорошо подойдет для проверки копченой колбасы. В первую очередь нужно внимательно ознакомиться с составом продукт. Если он не содержит натуральных красящих приправ, например, паприку или красный перец, то можно приступать к эксперименту.

Возьмите стакан, налейте в него водки, отрежьте кусочек колбасы и опустите в жидкость. Подождите пять минут, вытащите продукт и перемешайте водку. Если она приобрела розовый, красный или оранжевый цвет, значит при производстве колбасы производитель добавлял краситель, и она точно не натуральная.

Напомним, что овощи богаты на различные витамины и микроэлементы, поэтому обязательно должны присутствовать в рационе. Однако, не все из них одинаково полезны. Технолог мясопереработки Павел Агапкин назвал популярный овощ, который может быть "вреднее" колбасы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик дала рекомендации по выбору вареной колбасы.

Читайте также, что колбаса является одним из самых популярных видов мясных изделий, хотя этот продукт довольно сложно назвать полезным. В нем может содержаться много красителей, усилителей вкуса и других химических веществ. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какая из колбас считается наименее вредной для организма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!