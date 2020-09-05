Врач объяснила, какая колбаса считается наименее вредной

Колбаса является одним из самых популярных видов мясных изделий, хотя этот продукт довольно сложно назвать полезным. В нем может содержаться много красителей, усилителей вкуса и других химических веществ. Врач-диетолог Елена Соломатина изданию радио Sputnik рассказала, какая из колбас считается наименее вредной для организма.

Специалист отметила, что производители добавляют в мясные изделия различные добавки, чтобы улучшить цвет и вкус колбасы, а также продлить ее срок годности. Найти в магазинах колбасу из натурального мяса очень непросто, да и цена на нее будет достаточно высокая.

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Но есть виды колбас, которые считаются наименее вредными для здоровья. Врач советует покупать буженину, а также сыровяленую колбасу, вместо вареной, копченой или сырокопченой. Кроме того, можно употреблять бастурму.

По словам Соломатиной, при выборе колбасы стоит обращать внимание на ее цвет. Если продукт ядерно-розового цвета, значит в нем много химических вещества, в частности нитрита, который может перейти в канцероген.

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