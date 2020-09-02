Ученые Университета Наварры в Испании предупредили о том, что ультраобработанные продукты питания могут вызвать преждевременное старение клеток. Об этом пишет издание rosbalt.

Материал этого исследования был опубликован в журнале в American Journal of Clinical Nutrition. Эксперты получили сведения о состоянии здоровья 886 человек в возрасте от 51 до 91 года. Также они взяли и образцы слюны. Из полученных данных были выделены ДНК для того, чтобы определить длину теломер (концевых участков хромосом, которые защищают ДНК от различных повреждений в процессе репликации, а именно их сокращение часто называют маркером старения клеток).

Ученые выяснили, к чему приводит частое употребление сосисок и газировки. Фото: unsplash.

Также ученые на протяжении определенного времени наблюдали за участниками эксперимента: как часто они употребляли сладкую газировку, сосиски, колбасы и прочие продукты с содержанием консервантов, жиров и сахаров.

Итог вышел следующим: люди, которые частенько разрешали себе полакомиться подобными изделиями, оказывались среди 20 процентов испытуемых с маркерами старения клеток.





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