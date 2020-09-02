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Ученые выяснили, сколько яиц можно употреблять в неделю

Яйца содержат 13 жизненно важных витаминов и минералов

сегодня, 09:45 comments613
Автор:

Светлана Шкурупий

Яйца - один из самых распространенных пищевых продуктов. В нем содержится много ценных веществ и витаминов, но злоупотреблять им не стоит. Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, сколько яиц можно употреблять в неделю без вреда для здоровья. Об этом сообщает издание Sciencedaily.

Известно, что яичный желток содержит холестерин (около 186 мг), поэтому каждый день есть яйца не рекомендуется, потому что это грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты исследования, в котором взяли участие 30 тысяч человек, показали, что употребление 3-4 и больше яиц в неделю может навредить здоровью (повышается риск сердечных проблем на 6%), поэтому количество желательно снизить до 2-3 штук. Такими выводами поделилась соавтор исследования, доцент кафедры профилактической медицины Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Норрина Аллен.

Ученые выяснили, сколько яиц можно употреблять в неделю

Помните, что рацион питания должен быть максимально разнообразным, полезным и питательным, тогда организм будет правильно функционировать и получать только полезные микроэлементы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем полезны перепелиные яйца.


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