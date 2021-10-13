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Как выбрать хорошую вареную колбасу: ценные советы

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик дала рекомендации по выбору вареной колбасы

сегодня, 11:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Вареная колбаса — универсальный продукт, с помощью которого можно сделать вкусные бутерброды, перекус на работу или просто мясную нарезку к приходу гостей. Но очень важно выбрать качественную колбасу, без различных добавок, чтобы минимизировать вред для здоровья.

Как выбрать хорошую вареную колбасу: ценные советы

Как выбрать хорошую вареную колбасу (фото из открытых источников)

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Мария Янчик рассказала, что покупатели рискуют купить в супермаркете некачественный продукт, ориентируясь только на цену. Считается, что чем дороже колбаса, тем она лучше. Но это не всегда так. При выборе мясной продукции важно обратить внимание на ее состав, цвет и консистенцию. Качественная вареная колбаса должна быть упругой, без комочков, розового или светло-розового цвета, если она не куриная.

Перед покупкой продукта важно прочитать его состав и чем меньше там указано ингредиентов, тем лучше. В составе вареной колбасы высшего сорта, могут быть: свинина, говядина, вода, яйца, соль, молоко, сахар. Допускаются такие "ешки", как Е250, пищевые фосфаты, повышающие плотность фарша, Е451, Е450, усилитель вкуса Е621. Но колбаса не должна содержать растительных белков, крахмала и механически обработанного мяса.

Специалист отметила, если колбаса мягкая на ощупь, то в ней много воды, такую покупать не стоит. Плюс ко всему, важно смотреть на условия и срок хранения продукта, который зависит от упаковки. Например, колбаса высшего сорта в натуральной оболочке может храниться максимум 72 часа, в полиэтиленовой пленке – 8-10 суток, а в вакуумной – до 15 суток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что колбасные изделия относят к списку не очень полезных продуктов, потому что в их составе очень много соли и различных добавок, которые способны навредить организму. Есть виды колбас, вполне безопасные для употребления, но есть и те, которые следует немедленно исключить из своего рациона.


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Источник: https://tv.ua/trend/recipes/1103854-kak-pravilno-vybrat-varenuyu-kolbasu-sovety-eksperta
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