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Какую колбасу назвали самой вредной для здоровья

Медики рассказали, какую колбасу необходимо исключить из рациона, потому что она вредит здоровью

сегодня, 14:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Колбасные изделия относят к списку не очень полезных продуктов, потому что в их составе очень много соли и различных добавок, которые способны навредить организму. Есть виды колбас, вполне безопасные для употребления, но есть и те, которые следует немедленно исключить из своего рациона.

Какую колбасу назвали самой вредной для здоровья

Какую колбасу необходимо исключить из рациона / Фото: chmknn

Медики отметили, что ливерная и кровяная колбаса занимают лидирующие позиции в списке самых опасных для здоровья, потому что они производятся с добавлением внутренних органов животных. Это делает мясные изделия очень жирными, а термическая обработка способствует накоплению канцерогенов в продукте, которые могут вызвать серьезные заболевания почек, печени, сердца и даже онкологию. 

Также следует ограничить в рационе сырокопченую колбасу из красного мяса, потому что в ее составе очень много соли, животных жиров, которые могут повысить уровень "вредного" холестерина в крови. Более того, регулярное употребление этой колбасы может привести к раку толстой кишки. 

Среди самых безопасных колбасных изделий медики отметили сыровяленую из мяса птицы, потому что в нем мало жиров и при ее производстве добавляют меньше искусственных добавок. Условно безопасной можно также считать сыровяленую колбасу, приготовленную из высших сортов мяса.

Напомним, эксперт в области диетологии Виктор Тутельян рассказал, что колбасные изделия допустимо употреблять 2-3 раза в неделю, тогда они не навредят организму. В противном случае можно спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая колбаса считается самой дорогой.


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Источник: https://www.medikforum.ru/health/112429-livernaya-syrovyalenaya-ili-syrokopchenaya-nazvana-samaya-vrednaya-kolbasa.html
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