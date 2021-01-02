Названа самая дорогая колбаса в мире

Самой дорогой колбасой считается сыровяленая, поскольку способ ее приготовления наиболее длительный. Продукт должен высохнуть в специально созданных для этого условиях и процесс приготовления может занять несколько месяцев. Для приготовления сыровяленой колбасы используется только отборное высококачественное мясо.

Фото: dila.ua

Самая дорогая колбаса в мире делается мастерами из Германии. Самое дорогое колбасное изделие можно отведать в ресторанчике Дюссельдорфа, которое предлагает своим посетителям "золотое" меню. Блюда, представленные в этом списке, покрываются тонким слоем позолоты. Стоимость порции колбасы оказывается не дешевле стоимости одного обручального кольца. Для декорирования мясного блюда используется съедобное золото, внешне напоминающее фольгу.

Напомним, остальную же часть составляет соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, красители и усилители вкуса, рассказывает гастроэнтеролог Инна Мазько. Она акцентировала внимание на том, что нитриты, которые окрашивают колбасу в розовый цвет, являются очень опасными для организма, потому как могут спровоцировать онкологические болезни при частом употреблении. А вот фосфаты, которые нужны для поддержания влаги продукта, негативно влияют на обмен кальция, а это может привести к рахиту или остеопорозу. Если вам сложно отказаться от вредного перекуса, то гастроэнтеролог рекомендует отдать предпочтение кровяным колбасам, которые помогут избавиться от дефицита железа в организме. А также колбасе из птицы, которая из-за низкого количества жиров не навредит сердечно-сосудистой системе.

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