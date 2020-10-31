Эксперт рассказала, какая опасность скрывается в современных колбасах

Эксперты заявили о том, что в большинстве колбасных изделий содержится всего 40 процентов мяса, но даже в его качестве можно усомниться, ведь оно состоит из перемолотых хрящей или субпродуктов. Об этом пишет издание newsyou.

Какая опасность скрывается в современных колбасах. Фото: unsplash

Остальную же часть составляет соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, красители и усилители вкуса, рассказывает гастроэнтеролог Инна Мазько. Она акцентировала внимание на том, что нитриты, которые окрашивают колбасу в розовый цвет, являются очень опасными для организма, потому как могут спровоцировать онкологические болезни при частом употреблении. А вот фосфаты, которые нужны для поддержания влаги продукта, негативно влияют на обмен кальция, а это может привести к рахиту или остеопорозу.

Если вам сложно отказаться от вредного перекуса, то гастроэнтеролог рекомендует отдать предпочтение кровяным колбасам, которые помогут избавиться от дефицита железа в организме. А также колбасе из птицы, которая из-за низкого количества жиров не навредит сердечно-сосудистой системе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая колбаса считается наименее вредной. Есть виды колбас, которые считаются наименее вредными для здоровья. Врач советует покупать буженину, а также сыровяленую колбасу, вместо вареной, копченой или сырокопченой. Кроме того, можно употреблять бастурму.



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