Сколько колбасы можно съесть без вреда для здоровья

Колбасные изделия не относятся к продуктам, которые рекомендовано употреблять при здоровом питании. В их составе есть вещества, которые пагубно сказываются на здоровье. Но, если употреблять их не часто, тогда угрозы не будет. Об этом рассказал эксперт в области диетологии Виктор Тутельян.

сколько колбасы можно есть в неделю / Фото: 1zoom.me

Специалист отметил, что колбасные изделия допустимо употреблять 2-3 раза в неделю, тогда они не навредят организму. В противном случае можно спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности с сердечно-сосудистой системой. Дело в том, что колбасы (сосиски, сардельки) содержат в своем составе большое количество насыщенных жиров и нитритов, которые способны навредить организму.

Гастроэнтеролог Инна Мазько отметила, что, если у колбасных изделий насыщенный розовый цвет, тогда он содержит много нитритов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Помимо этого, колбасы содержат фосфаты, негативно влияющие на усвоение кальция организмом, тем самим вредя костной системе.

Эксперты подчеркивают, что рацион питания должен быть разнообразным и в основном состоять из продуктов, богатых на витамины и полезные вещества, поэтому колбасными изделиями лучше не злоупотреблять.

Напомним, врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, почему нельзя завтракать бутербродами с колбасой и отметила, чем можно заменить эти продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что гастроэнтеролог Инна Мазько рассказала, что в современной колбасе в лучшем случае содержится 40% мяса, причем зачастую его качество оставляет желать лучшего. Остальную же часть составляет соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, красители и усилители вкуса.

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