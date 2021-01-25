Почему опасно завтракать бутербродами с колбасой

Все знают, что завтрак — самый важный прием пищи, потому что он заряжает нас энергий и дарит заряд бодрости. Но завтрак должен быть не только вкусным, но и питательным. Многие люди привыкли утром есть бутерброды с колбасой, но полезно ли это?

чем вредны бутерброды с колбасой (фото из открытых источников)

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что завтрак должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм получил витамины и ценные вещества. И бутерброды с колбасой, увы, не относятся к таким продуктам. Дело в том, что в колбасе и ветчине содержится много вредных жиров и опасных компонентов, в частности консерванты и красители, а в составе белого хлеба есть глютен, который может навредить работе пищеварительной системе и спровоцировать проблемы с гормональной системой.

По словам врача, обычный бутерброд можно подкорректировать, чтобы он более полезным. Для этого возьмите вместо белого хлеба цельнозерновой, который благотворно влияет на кишечник, а колбасу или ветчину в бутерброде можно заменить отварной индейкой или куриной грудкой. Также добавьте овощи, зелень, авокадо или яйцо — они сделают завтрак более вкусным и питательным.

Напомним, что "неправильные" продукты на завтрак приводят к вялости, увеличению веса, а еще повышают риск развития серьезных заболеваний. В этот список входит обезжиренный йогурт, фруктовые соки, сухие завтраки и другие продукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эксперты рекомендуют употреблять на завтрак льняную кашу, потому что в ней содержатся витамины, омега-3 жирные кислоты, клетчатка, антиоксиданты и другие ценные для организма вещества.

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