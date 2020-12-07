Вместо овсянки: какая каша идеально подойдет для завтрака

Эксперты по здоровому питанию рекомендуют добавлять в свой рацион льняную кашу. Готовится она легко и просто, а главное — приносит организму неоценимую пользу. Ее можно употреблять на завтрак, а можно использовать в качестве перекуса. В чем же ее польза?

льняная каша (фото из открытых источников)

Льняная каша обогащает организм ненасыщенными омега-3 жирными кислотами, витаминами А, В, Е, а также антиоксидантами, которые защищают организм от многих заболеваний. В этой каше содержится много белка (около 34 г протеина на 100 г блюда), поэтому она ускоряет метаболизм и подходит для употребления людям, которые следят за своей фигурой.

Кроме этого, льняная каша содержит много клетчатки — важного пищевого элемента, который поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, позволяет на долгое время сохранить сытость организма и избежать переедания.

Входящие в состав каши аминокислоты обладают антиоксидантными свойствами и положительно влияют на весь организм, в том числе на кожу, ногти и волосы. Еще это блюдо регулирует уровень сахара в крови и очищает организм от шлаков и токсинов.

В целом эта каша оказывает положительный эффект на наше здоровье и с ее помощью можно разбавить рацион. Но следует помнить и о противопоказаниях продукта. В первую очередь, льняную кашу нельзя употреблять при аллергии и индивидуальной непереносимости (лен, например, может вызывать метеоризм). Также от каши лучше отказаться людям, страдающим заболеваниями желчного и мочевого пузыря (панкреатит, холецистит).

Эксперты отмечают, что вводить в свой рацион льняную кашу следует постепенно, чтобы проследить за реакцией организма.

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