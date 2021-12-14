Ревматолог указала на опасное свойство зеленого чая

Зеленый чай — вкусный и полезный напиток, который рекомендуют пить для улучшения обменных процессов, нормализации работы нервной системы и повышения иммунитета. Но как оказалось, его ежедневное употребление может навредить здоровью.

Зеленый чай (фото из открытых источников)

Врач-ревматолог Алена Загребнева отметила, что несмотря на все полезные свойства зеленого чая, он может привести к повышению уровня мочевой кислоты в организме и, как следствие, к риску подагры (заболевание суставов, вызванное отложением в них солей мочевой кислоты, — прим. авт.).

Эксперт подчеркнула, что связь между регулярным употреблением зеленого чая и развитием подагры была подтверждена результатами нескольких научных исследований. А вот черный чай или фруктовые соки не способны спровоцировать заболевание. В связи с этим, врач советует больше пить черный чай, чем зеленый.

Напомним, что гречишный чай — модный и полезный напиток, который набирает популярность во всем мире. Что в нем особенного и как правильно его заваривать, чтобы сохранить все витамины и ценные вещества?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай является одним из самых распространенных и полезных напитков в мире, потому что содержит вещества, которые поддерживают организм в тонусе. Но эксперты не рекомендуют пить натощак зеленый чай. В чем причина, узнайте в нашем материале.

Читайте также, что свое утро многие люди начинают с чашечки чая, в нем также есть кофеин, поэтому напиток способен взбодрить и придать сил. Но, чтобы он действительно был вкусным, эксперты в процессе заваривания советуют придерживаться некоторых правил.

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