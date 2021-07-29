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Главная Новости Здоровье диета и питание Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай
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Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай

Эксперты рассказали, каких правил при заварке чая стоит придерживаться, чтобы напиток получился вкусным и ароматным

сегодня, 08:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Свое утро многие люди начинают с чашечки чая, в нем также есть кофеин, поэтому напиток способен взбодрить и придать сил. Но, чтобы он действительно был вкусным, эксперты в процессе заваривания советуют придерживаться некоторых правил.

Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай

Как правильно заваривать чай / Фото: pexels.com

В первую очередь, не стоит заливать чай кипятком, потому что его листья при высоких температурах сильно обжигаются и могут потерять свои вкусовые свойства. Для заварки подходит вода, температурой 85-90 градусов. Во-вторых, чтобы напиток получился действительно вкусным, нужно использовать только свежую воду. Если вы пользуетесь той, что из-под крана, то заранее профильтруйте ее. 

Лучше всего делятся вкусом и ароматом крупнолистовые чайные сорта, но всегда учитывайте пропорции (1 ч. л. на 1 чашку). Эксперты иногда также советуют снять с чайника при заваривании крышку, чтобы вкус был более насыщенным.

Тем, кто любит чай с молоком следует сначала наливать в кружку его, а затем наливать чай. Такой порядок поможет молоку нагреться, а не остыть, что сохранит вкус итогового напитка.

Напомним, что чай — один из самых популярных напитков в мире и помимо того, что он вкусный, так еще и очень полезный. Главное — соблюдать правила его хранения, чтобы он не потерял свои свойства. Эксперты рассказали, что необходимо учитывать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай, который продается в пакетиках, в основном не содержит никаких натуральных компонентов. Зато в нем много ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, которые могут навредить здоровью. Таким мнением поделилась врач-диетолог Ирина Писарева.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/23558-sohranit-vkus-i-aromat-kak-pravilno-zavarivat-utrenniy-chay.html
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