Чай является одним из самых популярных и вкусных напитков, который обладает многими полезными свойствами. Но речь идет о натуральном чае. Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, почему от пакетированного лучше отказаться.

чем может быть опасен пакетированный чай (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что чай, который продается в пакетиках, в основном не содержит никаких натуральных компонентов. Зато в нем много ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, которые могут навредить здоровью. При заваривании такого чая вода быстро окрашивается, как и стенки кружки и все дело в красителе, который может вызвать аллергическую реакцию.

Диетолог отметила, что пакетики, в который должен быть чай, на самом деле, недобросовестные производители, наполняют "отходами производства", поэтому он не несет в себе никакой пользы для организма. Получается, что мы в итоге пьем подкрашенную воду с приятным запахом.

Эксперт также подчеркнула, что некачественный продукт может даже содержать грибковые микроорганизмы, поэтому при выборе чая нужно быть внимательнее.

Напомним, исследования показали, что употребления чая с корицей помогает нормализовать уровень сахара в крови. Это, как полагают эксперты, вызвано снижением чувствительности к инсулину. А еще чай с корицей укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рекомендуют утром выпивать травяной напиток из лемонграсса, который содержит массу витаминов и полезных веществ. Он помогает улучшить работу пищеварительной системы, поскольку содержит пищевые волокна, а также укрепляет стенки сосудов, предотвращая развитие атеросклероза.

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