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Чем может быть опасен пакетированный чай

Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, почему не стоит увлекаться пакетированным чаем и чем он может навредить здоровью

сегодня, 10:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай является одним из самых популярных и вкусных напитков, который обладает многими полезными свойствами. Но речь идет о натуральном чае. Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, почему от пакетированного лучше отказаться.

Чем может быть опасен пакетированный чай

чем может быть опасен пакетированный чай (фото из открытых источников)

Специалист отметила, что чай, который продается в пакетиках, в основном не содержит никаких натуральных компонентов. Зато в нем много ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса, которые могут навредить здоровью. При заваривании такого чая вода быстро окрашивается, как и стенки кружки и все дело в красителе, который может вызвать аллергическую реакцию.

Диетолог отметила, что пакетики, в который должен быть чай, на самом деле, недобросовестные производители, наполняют "отходами производства", поэтому он не несет в себе никакой пользы для организма. Получается, что мы в итоге пьем подкрашенную воду с приятным запахом. 

Эксперт также подчеркнула, что некачественный продукт может даже содержать грибковые микроорганизмы, поэтому при выборе чая нужно быть внимательнее.

Напомним, исследования показали, что употребления чая с корицей помогает нормализовать уровень сахара в крови. Это, как полагают эксперты, вызвано снижением чувствительности к инсулину. А еще чай с корицей укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые рекомендуют утром выпивать травяной напиток из лемонграсса, который содержит массу витаминов и полезных веществ. Он помогает улучшить работу пищеварительной системы, поскольку содержит пищевые волокна, а также укрепляет стенки сосудов, предотвращая развитие атеросклероза.


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Источник: https://vm.ru/news/888279-dietologi-nazvali-vosem-bezvrednyh-dlya-zdorovya-sladostej
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