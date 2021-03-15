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Что лучше пить утром: назван самый полезный чай

Этот чай любят за необычный привкус и бодрящий аромат

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Откажитесь во время утреннего приема пищи от газировки и фруктовых соков и отдайте предпочтение травяному напитку из лемонграсса. Эксперты говорят, что он не только взбодрит, но и принесет организму много пользы.

Что лучше пить утром: назван самый полезный чай

Какой чай самый полезный на завтрак / фото: Shutterstock / Fotodom

Лемонграсс любят за необычный лимонный привкус, бодрящий аромат и мягкий вкус. В его составе много витаминов, никотиновой кислоты, цинка, железа, фосфора и других ценных микроэлементов. Такой богатый состав лемонграсса оказывает на организм человека противомикробное, бактерицидное, ранозаживляющее и антисептическое действие. 

Специалисты отмечают, что напиток, выпитый с утра, помогает улучшить работу пищеварительной системы, поскольку содержит пищевые волокна. Лемонграсс, согласно исследованию, убивает сальмонеллу и кишечную палочку, которые считаются самыми распространенными причинами гастроэнтерита.

Также напиток защищает здоровье сердца.  В лемонграссе содержатся полифенолы — мощные антиоксиданты, которые укрепляют стенки сосудов, предотвращают развитие атеросклероза, понижают уровень "плохого" холестерина. Кроме того, он является хорошим источником калия, который, как известно, регулирует кровяное давление.

Еще лемонграсс быстро выводит токсины, поэтому подойдет в качестве первой помощи. Кроме того, он полезен для улучшения работы почек.

Напомним, что ученые определили чай, который лучше всего справляется с тревожностью и депрессивным состоянием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван чай, который продлевает жизнь. Это напиток родом из Индии, полученный в результате смешивания черного чая, молока и индийских трав и специй.


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Источник: https://food.news/2020-02-11-lemongrass-tea-has-brain-boosting-benefits.html
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