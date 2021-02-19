Назван лучший чай против тревожности и депрессии

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Светлана Шкурупий
Ученые в ходе исследования выяснили, какой чай лучше всего справляется с тревожностью и депрессивным состоянием. Оказалось, что это чай на основе розмарина. Что в нем особенного?
чай с розмарином (фото из открытых источников)
Специалисты утверждают, что напиток с этим пряным растением эффективно помогает справиться с тревожными расстройствами, от которых страдает множество людей. Он повышает настроение, укрепляет память, улучшает функционирование головного мозга. Чай с розмарином владеет антидепрессивным и успокаивающим действием, поэтому его нужно пить во время стрессовых ситуаций или при нервном напряжении.
Исследования показало, что при регулярном употреблении 500 мл чая на основе розмарина (дважды в день) в течение одного месяца у вас значительно снизится уровень тревожности, а качество сна — улучшится.
Но помимо благоприятного действия на нервную систему, этот напиток также обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые укрепляют иммунную систему, тем самым защищая организм от инфекций.
По словам экспертов, чай с розмарином также помогает контролировать уровень сахара, способствует пищеварению и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, что чай является одним из самых популярных напитков в мире, он не просто согревает нас в холодную погоду, но и обогащает организм ценными веществами. Что же будет, если употреблять чай каждый день?
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что после множества исследований, медики советуют перестать употреблять дешевый чай, потому как зачастую в его состав могут входить токсические вещества — пирролизидиновые алкалоиды.
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