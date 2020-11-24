Что произойдет с организмом, если пить чай каждый день

Чай — один из самых вкусных и популярных напитков в мире. Он не просто согревает нас в холодную погоду, но и обогащает организм витаминами и полезными веществами. Что будет, если употреблять чай каждый день? И стоит ли придерживаться нормы?

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Снижает риск рака и диабета

Ученые утверждают, что в составе черного и зеленого чая есть вещества, которые защищают организм от свободных радикалов, повреждающие клетки и могут спровоцировать развитие онкологического заболевания. Еще эксперты выяснили, что частое употребление черного чай снижает риск появления диабета второго типа.

Заряжает бодростью и помогает нормализовать сон

Утром крепкий чай можно пить вместо кофе, потому что он также помогает взбодриться и восстанавливает силы. А вот если у вас проблемы со сном, тогда вечером сделайте себе китайский чай Те Гуань Инь, который положительно действует на нервную систему, снимает стресс и расслабляет. Для крепкого сна можно выбрать и другие сорта, по вашему усмотрению.

Снижает давление и укрепляет иммунитет

В составе чая также есть витамин Р, который помогает нормализовать давление и укрепляет защитные силы иммунной системы.

Способствует похудению

Пожалуй, каждый знает о том, что зеленый чай способствует похудению, потому что ускоряет обмен веществ, улучшает пищеварение и очищает организм от шлаков и токсинов.

Но при этом врачи советуют придерживать нормы в употреблении чая, которая определяется индивидуально. Чаще всего она составляет не более 3 чашек в день по 300 мл.

Если ее не придерживаться, то можно "заработать" проблемы с печенью, повредить эмаль зубов и нарушить процесс усвоения организмом некоторых витаминов и веществ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как дешевый чай может навредить здоровью.

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