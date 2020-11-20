Медики рассказали, как дешевый чай может навредить здоровью

После множества исследований, медики советуют перестать употреблять дешевый чай, потому как зачастую в его состав могут входить токсические вещества — пирролизидиновые алкалоиды. Их вырабатывают некоторые растения, чтобы защищаться от хищников.

ФОТО: Из открытых источников

На масштабных чайных плантациях очень часто могут встречаться такие растения, которые растут между чайными кустами. Их собирают вместе с листьями чая и перерабатывают для производства напитка.

Систематическое употребление таких токсичных веществ может вызывать отравление, а также способствовать риску заболеваний печени и даже развитию онкозаболеваний.

Немецкие ученые, проводившие исследования, определили, что наибольшее количество пирролизидиновых алкалоидов содержится в дешевых сортах зеленого или ромашковом чае. Кроме этого, экспертам удалось обнаружить пестициды, а также содержание алюминия и свинца в данных напитках.

Ученые советуют не пренебрегать выбором чая и ответственного подходить к нему, чтобы уберечь организм от развития опасных заболеваний.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали симптом особо опасного рака.

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