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Медики рассказали, как дешевый чай может навредить здоровью

Все дело во вредных веществах, которые зачастую содержаться в дешевых сортах чая

сегодня, 15:19
Автор:

Елизавета Черных

После множества исследований, медики советуют перестать употреблять дешевый чай, потому как зачастую в его состав могут входить токсические вещества — пирролизидиновые алкалоиды. Их вырабатывают некоторые растения, чтобы защищаться от хищников. 

Медики рассказали, как дешевый чай может навредить здоровью

ФОТО: Из открытых источников

На масштабных чайных плантациях очень часто могут встречаться такие растения, которые растут между чайными кустами. Их собирают вместе с листьями чая и перерабатывают для производства напитка. 

Систематическое употребление таких токсичных веществ может вызывать отравление, а также способствовать риску заболеваний печени и даже развитию онкозаболеваний. 

Немецкие ученые, проводившие исследования, определили, что наибольшее количество пирролизидиновых алкалоидов содержится в дешевых сортах зеленого или ромашковом чае. Кроме этого, экспертам удалось обнаружить пестициды, а также содержание алюминия и свинца в данных напитках. 

Ученые советуют не пренебрегать выбором чая и ответственного подходить к нему, чтобы уберечь организм от развития опасных заболеваний. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали симптом особо опасного рака. 


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Источник: https://dialogueparty.site/article/view/mediki-poperedzhayut-desheviy-chay-shkodit-vashomu-zdorov-yu/
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