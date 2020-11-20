Медики рассказали, как дешевый чай может навредить здоровью

Язык
Coinspot 20.11.2020
BTC/USD
18251.93
ETH/USD
509.01
LTC/USD
81.94
НБУ 20.11.2020
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
33.90
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
После множества исследований, медики советуют перестать употреблять дешевый чай, потому как зачастую в его состав могут входить токсические вещества — пирролизидиновые алкалоиды. Их вырабатывают некоторые растения, чтобы защищаться от хищников.
ФОТО: Из открытых источников
На масштабных чайных плантациях очень часто могут встречаться такие растения, которые растут между чайными кустами. Их собирают вместе с листьями чая и перерабатывают для производства напитка.
Систематическое употребление таких токсичных веществ может вызывать отравление, а также способствовать риску заболеваний печени и даже развитию онкозаболеваний.
Немецкие ученые, проводившие исследования, определили, что наибольшее количество пирролизидиновых алкалоидов содержится в дешевых сортах зеленого или ромашковом чае. Кроме этого, экспертам удалось обнаружить пестициды, а также содержание алюминия и свинца в данных напитках.
Ученые советуют не пренебрегать выбором чая и ответственного подходить к нему, чтобы уберечь организм от развития опасных заболеваний.
Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые назвали симптом особо опасного рака.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости