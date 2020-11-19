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Главная Новости Здоровье онкология Назван симптом особо опасного рака
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Назван симптом особо опасного рака

Этот симптом часто определяют у тех, кто находится в группе высокого риска заболевания раком

сегодня, 19:42
Автор:

Елизавета Черных

Группа американских ученых, во главе с гастроэнтерологом Майклом Уоллесом, в ходе проведенных исследований определили один из симптомов рака поджелудочной железы, который может развиваться незаметно и безболезненно. 

Назван симптом особо опасного рака

ФОТО: Из открытых источников

По мнению ученых, это сахарный диабет, который диагностируют у людей с нормальным или низким весом. Этот симптом также определяют у пожилых людей или у тех, кто. к примеру, употребляет табак. Эти люди входят в высокую группу риска склонности к заболеванию онкологией. 

Более того, эксперт отметил, что в современном мире есть разные способы выявить рак, в частности, поджелудочной железы. Одним из них является магнитно-резонансная томография (МРТ), которая способна определить заполненные жидкостью кисты внутри органа.

Также можно взять образцы пищеварительного сока, выделяемого железой, или стула, чтобы выявить маркеры онкологического заболевания на ранних стадиях или прибегнуть к методу тонкоигольной биопсии. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученым удалось предсказывать восприимчивость человека к раку.


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/19/gastro/
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