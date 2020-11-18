Ученым удалось предсказывать восприимчивость человека к раку

Ученым из Великобритании удалось выяснить, какие люди более всего склонны к развитию онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание Science Daily.

ФОТО: Из открытых источников

По мнению специалистов, каждый человек подвергается воздействию низких уровней канцерогенов (веществ или радиации, способствующих образованию рака) в окружающей среде. Одним из широко распространенных является бензопирен — химический загрязнитель, который содержится в дыме от печей, к примеру дровяных горелках, в выхлопных газах, и даже дыме от мяса и рыбы, приготовленных на гриле.

В ходе исследования удалось выяснить, что один из активных ингредиентов бензопирена под названием BPDE, может повреждать последовательность ДНК, что приводит к различным мутациям, способным вызвать онкозаболевания.

Во время эксперимента исследователи обрабатывали клетки человека BPDE, а затем, используя методы молекулярной биологии, определяли предрасположенность организма к раку.

"Наше исследование позволило по-новому взглянуть на эффекты воздействия бензопирена на клетки, что важно для понимания экологических причин рака и развития рака в целом. Понимание этого механизма может помочь лучше прогнозировать и обнаруживать негативные последствия загрязнения, а также позволяет лучше интерпретировать геномику рака", — отметила Ева Петерманн, доктор из Института рака и геномных наук Бирмингемского университета.

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