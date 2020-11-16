Три продукта, которые снижают риск заболеть раком

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй причиной смерти людей во всем мире. Но несмотря на это, ученые считают, что есть шанс предотвратить страшное заболевание с помощью употребления в пищу некоторых продуктов, передает Food News.

ФОТО: Из открытых источников

Брокколи

Этот овощ содержит сульфорофан — органическое соединение, которое обладает противораковыми и антибактериальными действиями. Этот элемент может подавлять рост раковых клеток и приводить к их гибели в опухолях.

Корица

И хотя многие привыкли использовать корицу в качестве ароматизатора для напитков и блюд, этот продукт также способствует снижению риска развития рака. Ученые связывают это с тем, что корица совмещает в себе противовоспалительные и антиоксидантные свойства.

Оливковое масло

По данным исследований, содержащиеся в оливковом масле жирные кислоты Омега-3 способны предотвратить развитие рака груди, а также толстой кишки. Эксперты советуют отдавать предпочтение оливковому маслу первого отжима.

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