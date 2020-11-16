kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.11.2020

BTC/USD

15978.33

ETH/USD

449.17

LTC/USD

64.31

НБУ 16.11.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Три продукта, которые снижают риск заболеть раком
commentss НОВОСТИ Все новости

Три продукта, которые снижают риск заболеть раком

Ученые уверяют, что данные продукты помогают бороться даже с диагностированным онкологическим заболеванием

сегодня, 02:30
Автор:

Елизавета Черных

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй причиной смерти людей во всем мире. Но несмотря на это, ученые считают, что есть шанс предотвратить страшное заболевание с помощью употребления в пищу некоторых продуктов, передает Food News. 

Три продукта, которые снижают риск заболеть раком

ФОТО: Из открытых источников

Брокколи 

Этот овощ содержит сульфорофан — органическое соединение, которое обладает противораковыми и антибактериальными действиями. Этот элемент может подавлять рост раковых клеток и приводить к их гибели в опухолях.

Корица

И хотя многие привыкли использовать корицу в качестве ароматизатора для напитков и блюд, этот продукт также способствует снижению риска развития рака. Ученые связывают это с тем, что корица совмещает в себе противовоспалительные и антиоксидантные свойства. 

Оливковое масло

По данным исследований, содержащиеся в оливковом масле жирные кислоты Омега-3 способны предотвратить развитие рака груди, а также толстой кишки.  Эксперты советуют отдавать предпочтение оливковому маслу первого отжима. 

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые доказали связь между настроением и физической формой человека. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://food.news/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ