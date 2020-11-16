Три продукта, которые снижают риск заболеть раком

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Елизавета Черных
По данным Всемирной организации здравоохранения, рак является второй причиной смерти людей во всем мире. Но несмотря на это, ученые считают, что есть шанс предотвратить страшное заболевание с помощью употребления в пищу некоторых продуктов, передает Food News.
ФОТО: Из открытых источников
Брокколи
Этот овощ содержит сульфорофан — органическое соединение, которое обладает противораковыми и антибактериальными действиями. Этот элемент может подавлять рост раковых клеток и приводить к их гибели в опухолях.
Корица
И хотя многие привыкли использовать корицу в качестве ароматизатора для напитков и блюд, этот продукт также способствует снижению риска развития рака. Ученые связывают это с тем, что корица совмещает в себе противовоспалительные и антиоксидантные свойства.
Оливковое масло
По данным исследований, содержащиеся в оливковом масле жирные кислоты Омега-3 способны предотвратить развитие рака груди, а также толстой кишки. Эксперты советуют отдавать предпочтение оливковому маслу первого отжима.
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