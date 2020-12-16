Специалисты назвали чай, который продлевает жизнь

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
20726.88
ETH/USD
625.05
LTC/USD
89.95
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
34.13
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Нередко можно
услышать, что употребление определенного
продукта может продлить человеческую жизнь. Специалисты считают, что в этот
список входит также и чай масала. Это напиток родом из Индии, полученный в
результате смешивания черного чая, молока и индийских трав и специй.
ФОТО: Из открытых источников
Департамент питания в Сельскохозяйственном
университете Пакистана провел
исследование и установил, что этот чай очень полезен для человека. Из-за того,
что в напитке содержится имбирь, после употребления в крови снижается сахар.
Еще в масале содержится не менее полезная корица, снижающая уровень
холестерина. Доказано и то, что этот чай может защитить организм от скопления
жиров в артериях, а это значит, что риск сердечного приступа значительно
уменьшается.
Научные
сотрудники рассказали также и о том, что благодаря молоку, содержащемуся в чае,
напиток богат белком. А белок в свою очередь подавляет аппетит. В связи с этим
масала еще выполняет профилактику переедания. Специалисты считают, что благодаря
всем своим полезным свойствам, этот чай и вправду способен продлить человеку
жизнь.
Рецепт чая масала:
Ингредиенты:
- Имбирь,
- Молоко,
- Корица,
- Вода,
- Гвоздика,
- Мускатный орех,
- Черный чай,
- Коричневый сахар,
- Кардамон,
- Душистый перец.
Для приготовления понадобится вскипятить воду и при появлении первых пузырьков ложкой начать делать спираль по часовой стрелке в чашке. После этого добавить в воду сахар, и все специи, предварительно измельченные. Довести до кипения, дать настояться 5 минут, процедить и влить в чай теплое молоко.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес за праздники, а также о том, чем опасно повышение температуры тела по вечерам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости