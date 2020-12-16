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Главная Новости Здоровье диета и питание Специалисты назвали чай, который продлевает жизнь
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Специалисты назвали чай, который продлевает жизнь

В индии этот чай считается эликсиром здоровья

сегодня, 17:43
Автор:

Мокрик Анастасия

Нередко можно услышать, что употребление определенного продукта может продлить человеческую жизнь. Специалисты считают, что в этот список входит также и чай масала. Это напиток родом из Индии, полученный в результате смешивания черного чая, молока и индийских трав и специй.

Специалисты назвали чай, который продлевает жизнь

ФОТО: Из открытых источников

Департамент питания в Сельскохозяйственном университете Пакистана провел исследование и установил, что этот чай очень полезен для человека. Из-за того, что в напитке содержится имбирь, после употребления в крови снижается сахар. Еще в масале содержится не менее полезная корица, снижающая уровень холестерина. Доказано и то, что этот чай может защитить организм от скопления жиров в артериях, а это значит, что риск сердечного приступа значительно уменьшается.

Научные сотрудники рассказали также и о том, что благодаря молоку, содержащемуся в чае, напиток богат белком. А белок в свою очередь подавляет аппетит. В связи с этим масала еще выполняет профилактику переедания. Специалисты считают, что благодаря всем своим полезным свойствам,  этот чай и вправду способен продлить человеку жизнь.

Рецепт чая масала:

Ингредиенты:

- Имбирь,

- Молоко,

- Корица,

- Вода,

- Гвоздика,

- Мускатный орех,

- Черный чай,

- Коричневый сахар,

- Кардамон,

- Душистый перец.

Для приготовления понадобится вскипятить воду и при появлении первых пузырьков ложкой начать делать спираль по часовой стрелке в чашке. После этого добавить в воду сахар, и все специи, предварительно измельченные. Довести до кипения, дать настояться 5 минут, процедить и влить в чай теплое молоко. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что диетолог раскрыла способ не набрать лишний вес за праздники, а также о том, чем опасно повышение температуры тела по вечерам.



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Источник: https://novakahovka.city/read/blog/82903/chaj-prodlevayuschij-zhizn
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