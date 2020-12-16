От гормонального сбоя до онкологии: чем опасно повышение температуры тела по вечерам

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Мокрик Анастасия
Температура тела каждого человека в течение дня колеблется в небольших
пределах, оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 °C.
Но если вы замечаете, что к вечеру постоянно начинает подниматься температура,
важно знать, когда нужно забить тревогу, а когда это вовсе не опасно для
здоровья.
ФОТО: Из открытых источников
Врачи отмечают, что вечерняя
температура может повыситься на 0,1-0,4 градуса и
это будет считаться нормой. Это только из расчета, что у человека в этот момент
нет простуды, гриппа и тд. Важно помнить, что температура, прежде всего, это
реакция организма на всё вокруг. К примеру, прием слишком горячей пищи на ужин
может вызвать повышение температуры. Или же, если днём человек
пробыл долго на солнце, то вечером повышение температуры будет обычным делом. Также, в число подобных факторов входит употребление
алкоголя, курение, ПМС, беременность, овуляция, прием сильных лекарственных
средств, прием сильно горячей ванны или же душа. В таких случаях повышение
температуры считается безопасным.
Есть также ситуации, при которых
стоит серьезно задуматься о походе к врачу. Большее количество случаев, если
говорить о патологических, связаны с простудными заболеваниями. Однако причиной
повышение температуры по вечерам может говорить и о том, что в организме есть
какая-то инфекция, например мочеполовая.
Или же это может свидетельствовать о воспалении,
которое протекает на данный момент неявно.
Кроме того, температура реагирует на гормональные сбои, проблему щитовидной
железы и даже онкологию.
Специалисты считают, что если вечернее повышение температуры больше относится к эпизодическим и не тревожит человека каждый день, тогда можно не беспокоиться. Вреда она не принесет. А вот если у вас это происходит регулярно и температура колеблется от 37,2-37,5 С — это повод обратиться к терапевту. Изначально нужно будет сдать анализ крови, С-реактивный белок, сделать рентген лёгких и проверить гормоны. После сдачи всех нужных анализов врач сможет сказать подробнее о том, почему конкретно поднимается температура.
Напомним, ранее мы сообщали о секретах людей, которые никогда не болеют, а также о самой полезной еде для ужина.
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