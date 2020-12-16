kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.12.2020

BTC/USD

19811.89

ETH/USD

594.69

LTC/USD

82.57

НБУ 16.12.2020

USD/UAH

28.00

EUR/UAH

34.05

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье наше тело От гормонального сбоя до онкологии: чем опасно повышение температуры тела по вечерам
commentss НОВОСТИ Все новости

От гормонального сбоя до онкологии: чем опасно повышение температуры тела по вечерам

Специалисты рассказали о том, в каких случаях повышенная температура по вечерам опасна для здоровья и в каких безопасна

сегодня, 15:18
Автор:

Мокрик Анастасия

Температура тела каждого человека в течение дня колеблется в небольших пределах, оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 °C. Но если вы замечаете, что к вечеру постоянно начинает подниматься температура, важно знать, когда нужно забить тревогу, а когда это вовсе не опасно для здоровья.

От гормонального сбоя до онкологии: чем опасно повышение температуры тела по вечерам

ФОТО: Из открытых источников

Врачи отмечают, что вечерняя температура может повыситься на 0,1-0,4 градуса и это будет считаться нормой. Это только из расчета, что у человека в этот момент нет простуды, гриппа и тд. Важно помнить, что температура, прежде всего, это реакция организма на всё вокруг. К примеру, прием слишком горячей пищи на ужин может вызвать повышение температуры. Или же, если днём человек пробыл долго на солнце, то вечером повышение температуры будет обычным делом. Также, в число подобных факторов входит употребление алкоголя, курение, ПМС, беременность, овуляция, прием сильных лекарственных средств, прием сильно горячей ванны или же душа. В таких случаях повышение температуры считается безопасным.

Есть также ситуации, при которых стоит серьезно задуматься о походе к врачу. Большее количество случаев, если говорить о патологических, связаны с простудными заболеваниями. Однако причиной повышение температуры по вечерам может говорить и о том, что в организме есть какая-то инфекция, например мочеполовая. Или же это может свидетельствовать о воспалении, которое протекает на данный момент неявно. Кроме того, температура реагирует на гормональные сбои, проблему щитовидной железы и даже онкологию.

Специалисты считают, что если вечернее повышение температуры больше относится к эпизодическим и не тревожит человека каждый день, тогда можно не беспокоиться. Вреда она не принесет. А вот если у вас это происходит регулярно и температура колеблется от 37,2-37,5 С — это повод обратиться к терапевту. Изначально нужно будет сдать анализ крови, С-реактивный белок, сделать рентген лёгких и проверить гормоны. После сдачи всех нужных анализов врач сможет сказать подробнее о том, почему конкретно поднимается температура. 

Напомним, ранее мы сообщали о секретах людей, которые никогда не болеют, а также о самой полезной еде для ужина



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://aif.ru/health/life/vechernyaya_temperatura_norma_eto_ili_patologiya
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ