От гормонального сбоя до онкологии: чем опасно повышение температуры тела по вечерам

Температура тела каждого человека в течение дня колеблется в небольших пределах, оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 °C. Но если вы замечаете, что к вечеру постоянно начинает подниматься температура, важно знать, когда нужно забить тревогу, а когда это вовсе не опасно для здоровья.

ФОТО: Из открытых источников

Врачи отмечают, что вечерняя температура может повыситься на 0,1-0,4 градуса и это будет считаться нормой. Это только из расчета, что у человека в этот момент нет простуды, гриппа и тд. Важно помнить, что температура, прежде всего, это реакция организма на всё вокруг. К примеру, прием слишком горячей пищи на ужин может вызвать повышение температуры. Или же, если днём человек пробыл долго на солнце, то вечером повышение температуры будет обычным делом. Также, в число подобных факторов входит употребление алкоголя, курение, ПМС, беременность, овуляция, прием сильных лекарственных средств, прием сильно горячей ванны или же душа. В таких случаях повышение температуры считается безопасным.

Есть также ситуации, при которых стоит серьезно задуматься о походе к врачу. Большее количество случаев, если говорить о патологических, связаны с простудными заболеваниями. Однако причиной повышение температуры по вечерам может говорить и о том, что в организме есть какая-то инфекция, например мочеполовая. Или же это может свидетельствовать о воспалении, которое протекает на данный момент неявно. Кроме того, температура реагирует на гормональные сбои, проблему щитовидной железы и даже онкологию.

Специалисты считают, что если вечернее повышение температуры больше относится к эпизодическим и не тревожит человека каждый день, тогда можно не беспокоиться. Вреда она не принесет. А вот если у вас это происходит регулярно и температура колеблется от 37,2-37,5 С — это повод обратиться к терапевту. Изначально нужно будет сдать анализ крови, С-реактивный белок, сделать рентген лёгких и проверить гормоны. После сдачи всех нужных анализов врач сможет сказать подробнее о том, почему конкретно поднимается температура.

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