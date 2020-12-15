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Семь секретов людей, которые никогда не болеют

Эти секреты помогут вас всегда оставаться в форме

сегодня, 20:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Болеть не любит никто, особенно сейчас, когда ситуация и так обострена на фоне коронавирусной инфекции. А чтобы чувствовать себя здоровым, важно постоянно укрепляют свою иммунную систему. Представляем вам 7 секретов людей, которые практически никогда не болеют. 

Семь секретов людей, которые никогда не болеют

что делать, чтобы никогда не болеть / фото: depositphotos

Водный режим

Всегда следите за своим водным балансом в организме, ведь вода — это основа жизни. Каждый день мы теряем определенное количество влаги, и если уровень жидкости не пополнять, то организму грозит обезвоживание, а оно ослабляет иммунную и пищеварительную системы, а также повышает усталость и приводит к другим проблемам со здоровьем. 

Отказ от сахара

Исследователи доказали, что сахар снижает иммунитет в несколько раз, из-за этого организм становится уязвим к разного рода заболеваниям, особенно в холодный период года. Постарайтесь ограничить количество сахара в рационе до минимума, начните со сладких напитков, конфет, магазинных соусов и прочих продуктов. 

Овощи и фрукты в приоритете

Овощи и фрукты — ценные источники витаминов, микроэлементов, аминокислот и антиоксидантов, поэтому они должны регулярно появляться в вашем рационе питания. ВОЗ рекомендует каждый день съедать 5 порций различных овощей и фруктов, их можно употреблять не только в свежем виде, но и запеченном. 

Натуральные добавки

Откажитесь от лекарственных препаратов в пользу суперфудов, которые с каждым годом набирают популярность. Добавляйте в свое меню больше киноа, черники, ягод маки, моринги, семян льна и прочих. В этих продуктах содержится много полезных веществ, которые укрепляют иммунитет и поддерживают работу других органов. 

Витамин С

Для защиты иммунной системы очень важно обогащать свой организм витамином С. Он содержится не только в цитрусовых, но и в облепихе, киви, шиповнике, рябине и других полезных продуктах. Также диетологи рекомендуют ежедневно употреблять воду с добавлением лимона. 

В блюдах должна быть зелень

Зелень можно добавлять, как в салаты, так и в супы и другие блюда, и не только в качестве украшения. На самом деле, в составе зелени много антиоксидантов, клетчатки и других ценных веществ, которые повышают защитные силы организма и в целом улучшают самочувствие. 

Без "молочки" никак

Кишечник — это орган, который влияет на состояние здоровья всего организма. Исходя из этого, вы должны "баловать" его продуктами, улучшающими его микрофлору. Периодически добавляйте в свой рацион натуральные йогурты, кефир, простокваши, творог и прочее. Главное, чтобы они были свежими и качественными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная специя оказалась простым ключом к долголетию.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/20435-sem-sekretov-lyudej-kotorye-nikogda-ne-boleyut
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