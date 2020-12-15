Самая полезная еда для ужина

Автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США) Михаил Гаврилов рассказал, какие продукты полезно есть на ужин.

ФОТО: Из открытых источников

- Гречка

В гречке содержится больше количество микроэлементов. Плюс ко всему, эта круша является низкокалорийной, поэтому её смело могут есть на ужин те, кто на диете. Однако в большом количестве есть на ужин гречку не желательно, достаточно будет нескольких ложек.

- Морская рыба

Рыба отлично подходит для ужина, так как она быстро переваривается, всего в течение 3 часов. Морская рыба богата микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков.

- Зеленые овощи

Низкокалорийными овощами является огурец, листья салата, перец, проростки – все эти продукты можно смело употреблять на ужин, к примеру, вместе с кашей. Зеленые овощи этом содержат полезную клетчатку и водорастворимые витамины. Для ужина будет достаточно 250 г зеленого салата.

- Яйца

Яйца также являются полезной для ужина едой. В связи с тем, что белок сбалансирован по аминокислотному составу, человеческий организм может получить всё необходимое для синтеза гормонов. Стоит помнить, что вечером лучше не есть желток, а оставить его на утро.

- Чечевица

Чечевица считается идеальным продуктом для ужина. В этой каше содержатся и белки и углеводы. На ужин лучше готовить черную чечевицу.

- Творог

На ужин творог лучше не есть в сыром виде, а сделать из него сырники или запеканку. Использовать лучше творог 5% жирности. После употребления творога за ужином, можно насытиться минимум на 4 часа.

- Зеленые яблоки

Яблоки для ужина лучше запечь. Это нужно для того, чтобы они лучше усвоились в организме. Огромная польза кислых яблок на ужин заключается Прежде всего в содержащемся пектине, который является пищей для полезных бактерий.

- Тыквенные семечки

В первую очередь тыквенные семечки являются отличным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для синтеза клеток кожи. Ими можно присыпать салат или же съесть с мясом или блюдами из творога.

Михаил Гаврилов добавил, что ужин должен обязательно присутствовать в рационе ежедневно у каждого человека. Даже тот, кто сидит на диете и не хочет есть после 6, все равно может позволить себе некоторые продукты, которые никак не навредят фигуре.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой продукт вызывает привыкание сильнее, чем кокаин.

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