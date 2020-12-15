Самая полезная еда для ужина

Язык
Coinspot 15.12.2020
BTC/USD
19365.62
ETH/USD
585.57
LTC/USD
81.60
НБУ 15.12.2020
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
34.05
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Автор
запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член
Института функциональной медицины (IFM, США) Михаил Гаврилов рассказал, какие продукты полезно есть
на ужин.
ФОТО: Из открытых источников
- Гречка
В гречке содержится
больше количество микроэлементов. Плюс ко всему, эта круша является
низкокалорийной, поэтому её смело могут есть на ужин те, кто на диете. Однако в
большом количестве есть на ужин гречку не желательно, достаточно будет
нескольких ложек.
- Морская рыба
Рыба отлично
подходит для ужина, так как она быстро переваривается, всего в течение 3 часов.
Морская рыба богата микроэлементами, которые необходимы для синтеза белков.
- Зеленые овощи
Низкокалорийными
овощами является огурец, листья салата, перец, проростки – все эти продукты
можно смело употреблять на ужин, к примеру, вместе с кашей. Зеленые овощи этом содержат полезную клетчатку и водорастворимые витамины. Для ужина будет достаточно 250 г зеленого салата.
- Яйца
Яйца также являются
полезной для ужина едой. В связи с тем, что белок сбалансирован по
аминокислотному составу, человеческий организм может получить всё необходимое для синтеза гормонов.
Стоит помнить, что вечером лучше не есть желток, а оставить его на утро.
- Чечевица
Чечевица считается
идеальным продуктом для ужина. В этой каше содержатся и белки и углеводы. На
ужин лучше готовить черную чечевицу.
- Творог
На ужин творог
лучше не есть в сыром виде, а сделать из него сырники или запеканку.
Использовать лучше творог 5% жирности.
После употребления творога за ужином, можно насытиться минимум на 4 часа.
- Зеленые яблоки
Яблоки для ужина лучше запечь. Это нужно для того, чтобы они лучше усвоились в организме. Огромная польза кислых яблок на ужин заключается Прежде всего в содержащемся пектине, который является пищей для полезных бактерий.
- Тыквенные семечки
В первую очередь тыквенные семечки являются отличным
источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые необходимы
для синтеза клеток кожи. Ими можно
присыпать салат или же съесть с мясом или блюдами из творога.
Михаил Гаврилов добавил, что ужин должен обязательно присутствовать в рационе ежедневно у каждого человека. Даже тот, кто сидит на диете и не хочет есть после 6, все равно может позволить себе некоторые продукты, которые никак не навредят фигуре.
Напомним, ранее мы сообщали о том, какой продукт вызывает привыкание сильнее, чем кокаин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости