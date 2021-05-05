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Какая добавка способна сделать чай максимально полезным

Эксперты рассказали, что в чай необходимо добавлять корицу, тогда напиток будет максимально полезным для здоровья

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай — один из самых популярных и вкусных напитков в мире, который обладает целым рядом полезных свойств. Но эксперты рекомендуют добавлять в него корицу, утверждая, что эта добавка максимально усилит его пользу для здоровья. Что же в ней особенного?

Какая добавка способна сделать чай максимально полезным

Что добавить в чай, чтобы он был более полезным / фото: Getty Images

Исследования показали, что употребления чая с корицей помогает нормализовать уровень сахара в крови. Это, как полагают эксперты, вызвано снижением чувствительности к инсулину. Также напиток поможет в борьбе с лишними килограммами, потому что корица ускоряет метаболизм, стимулирует пищеварение и минимизирует скопление шлаков и токсинов в организме. 

Еще одно исследование показало, что чай с добавлением этой пряности помогает снижать уровень "вредного" холестерина, улучшая тем самым работу сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление этого напитка уменьшает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем. 

Также эксперты отметили, что чай с корицей укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием. А на фоне пандемии коронавируса это очень актуально.

Напомним, что утром медики рекомендуют пить травяной чай из лемонграсса, вместо кофе, газировки и фруктовых соков. Специалисты отмечают, что этот напиток, выпитый с утра, помогает улучшить работу практически всех систем организма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что любой чай идеально подходит для людей, которые пытаются скинуть "лишние бока". Все потому, что в этом напитке не содержится лишних калорий. Однако лимонный чай при похудении и вовсе незаменим.


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Источник: https://www.organicfacts.net/health-benefits/beverage/cinnamon-tea.html
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