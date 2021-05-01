Назван чай, который поможет похудеть

О пользе различных чаев ходят разве что не легенды. Черный, зеленый, белый, фруктовый — любимый горячий напиток миллионов имеет различные виды. Некоторые из них даже могут помочь при похудении, сообщает The Health Site.



Лимонный чай помогает похудеть. Фото из открытых источников

Любой чай идеально подходит для людей, которые пытаются скинуть "лишние бока". Все потому, что в этом напитке не содержится лишних калорий. Однако лимонный чай при похудении и вовсе незаменим.

Как известно, в этом напитке благодаря лимону содержится много витамина С. Богат этот напиток и на растворимую клетчатку. Если употреблять подобный напиток, вы подольше будете чувствовать сытость. А еще лимонный чай поможет организму очиститься от многих токсинов, которые накопились внутри.

Также отдельные составляющие чая будут стимулировать ускорение метаболизма. Это поможет быстрее перерабатывать еду, которую мы употребляем, в энергию для дальнейшей дневной активности.

Если же к лимонному чаю добавить еще и мед, то это поможет не повышать уровень сахара в крови. При этом количество питательных веществ только увеличится.

Чаще всего такой напиток готовят из рассыпчатого чая. Залейте имеющуюся в доме заварку кипятком, дайте настояться несколько минут, а после добавьте свежий лимонный сок и сахар. После этого следует все хорошенько перемешать и процедить.

Пить такой чай можно как горячим, так и холодным. Добавление сахара является опциональным. Если же вы не просто поддерживаете организм, а действительно хотите похудеть, то лучше заменить его медом. Пить больше двух стаканов в день не рекомендуется.

Специалисты утверждают, что употребление лимонного чая худеющим необходимо совместить с правильным питанием и хотя бы легкими спортивными упражнениями. В комплексе это будет работать куда эффективней.

И да — если вы любитель выпить кофе с утра пораньше, то попробуйте заменить его лимонным чаем. Заряд бодрости на весь день все равно гарантирован, но еще и фигуру сможете подправить.

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