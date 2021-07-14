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Как хранить чай, чтобы он не потерял полезные свойства

Эксперты рассказали, как правильно хранить чай в домашних условиях, если не хотите, чтобы он потерял полезные свойства

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай — один из самых популярных напитков в мире и помимо того, что он вкусный, так еще и очень полезный. Главное — соблюдать правила его хранения, чтобы он не потерял свои свойства. Эксперты рассказали, что необходимо учитывать.

Как хранить чай, чтобы он не потерял полезные свойства

Как правильно дома хранить чай / Фото: tea.ru

Влажность

В первую очередь, нужно позаботиться о том, чтобы в месте, где хранится чай, не было повышенной влажности, потому что это может отразиться на вкусе и цвете заварки. Чем чаще чай контактирует с воздухом, тем быстрее он вбирает в себя влагу. Лучше всего хранить его в герметичной упаковке. Конечно же, что разные сорта по-разному реагируют на повышение влажности, но лучше не рисковать.

Свет

Прячьте чай от солнечного света, потому что он запускает окислительный процесс, а это приводит к потере полезных свойств напитка. Также на свету заварка теряет свой вкус и цвет, даже тусклый рассеянный дневной свет неблагоприятно влияет на чаинки. 

Посторонние запахи

Чай может поглощать посторонние запахи, поэтому не храните его рядом с колбасами, рыбой или специями. Если хотите, чтобы заварка сохранила свой уникальный вкус и аромат, тогда каждый сорт чая храните в отдельной баночке.

Неправильная температура

Эксперты рекомендуют хранить чай в прохладном месте, при температуре от 0 до 18 градусов. Поэтому, если речь идет о кухне, то лучше держать чай в шкафчике подальше от плиты, духовки и прочих источников тепла. А есть сорта, например, тайваньские улуны и Те Гуань Инь, которые нужно хранить в холодильнике, потому что им нужна более низкая температура. 

Эксперты отметили, что заварку не желательно хранить в бумажных коробках, потому что они пропускают воздух и влагу, а также тканевых мешочках или полиэтиленовых пакетах. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой травяной чай признан одним из самых полезных.


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Источник: https://tea.ru/blog/article/glavnye-vragi-chaya-v-vashey-kvartire-ili-kak-pravilno-khranit-chay-v-domashnikh-usloviyakh/
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