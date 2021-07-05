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Какой травяной чай признан одним из самых полезных

Эксперты рассказали, что чай из одуванчиков обладает целым рядом полезных свойств, поэтому его стоит добавить в рацион

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай не только вкусный, но еще и полезный напиток, особенно, если сделан на травяной основе. Медики отметили, что свой рацион нужно обогащать чаем из одуванчиков, потому что он положительно влияет на многие системы организма.

Какой травяной чай признан одним из самых полезных

Чай из одуванчиков (фото из открытых источников)

Исследователи отметили, что в его составе много витаминов, а также железа, фосфора, калия, цинка, магния и антиоксидантных веществ, которые поддерживают работу организма и защищают его от развития серьезных заболеваний. Чай из одуванчиков пользуется популярностью среди приверженцев здорового образа жизни и ученые называют его одним из самых полезных травяных напитков. 

Дело в том, что такой чай улучшает работу печени, помогая очищать кровь от токсинов и вредных веществ, снижая этим нагрузку на орган. Также чай из одуванчиков помогает выводить желчь из печени и предотвращает образование мелких камней в желчном пузыре. 

Еще, по информации ученых, напиток обладает большим количеством антиоксидантов, которые нейтрализуют в организме действие свободных радикалов, предотвращая процесс преждевременного старения, а также развитие онкологических заболеваний. Ученые говорят, что в корнях растения есть соединения, которые заставляют раковые клетки уничтожать самых себя.

Напомним, чай очень вкусный и полезный напиток, но важную роль играет сам процесс его заваривания. Эксперты не рекомендуют выжимать чайный пакетик в чашку, как это делают многие люди, и объяснили почему.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователь Стефан Боргвардт рассказал, какие напитки стоит употреблять, если хотите улучшить мозговую активность.


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Источник: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1211/0022357011777819
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