Чай очень вкусный и полезный напиток, но важную роль играет сам процесс его заваривания. Эксперты не рекомендуют выжимать чайный пакетик в чашку, как это делают многие люди, и объяснили почему.

почему не стоит выжимать чайный пакетик в чашку / фото: Shutterstock / Fotodom

Дело в том, что в состав чая входят танины — сложные природные органические соединения, которые в большом количестве способны навредить здоровью. Когда вы просто опускаете в чашку чайный пакетик, то небольшая часть этих веществ попадает в напиток. И небольшое количество танинов не вредит здоровью, и даже полезно для организма, поскольку благоприятно действует на работу кишечника, выводя токсины и шлаки.

Но основная часть этих веществ остается в пакетике, и если выжимать его в чашку, то танинов будет слишком много и об этом можно узнать по горькому вкусу напитка. Такая привычка приведет к ухудшению самочувствия, потому что высокая доза танинов способна нарушить работу почек и печени, а также привести к обезвоживанию и авитаминозу. А некоторые люди и вовсе тошноту и скачки артериального давления после крепкого чая. Стоит также отметить, что в зеленом чае танинов больше, чем в черном.

Напомним, что утром многие люди предпочитают пить кофе, но исследователи из Швейцарии рекомендуют переходить на зеленый чай, поскольку этот напиток намного полезнее для здоровья, в частности, он улучшает мозговую активность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нельзя пить чай, который простоял 20-30 минут, потому что в нем уже начался окислительный процесс, особенно, если в него добавлено много сахара. Такой чая является источником токсинов и может навредить здоровью.

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