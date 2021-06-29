logo
Русский Українська

BTC/USD

35624.39

ETH/USD

2180.59

LTC/USD

144.68

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Почему не стоит выжимать чайный пакетик в чашку
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему не стоит выжимать чайный пакетик в чашку

Эксперты рассказали, почему нужно отказаться от привычки выжимать чайный пакетик в чашку при заварке

сегодня, 13:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай очень вкусный и полезный напиток, но важную роль играет сам процесс его заваривания. Эксперты не рекомендуют выжимать чайный пакетик в чашку, как это делают многие люди, и объяснили почему.

Почему не стоит выжимать чайный пакетик в чашку

почему не стоит выжимать чайный пакетик в чашку / фото: Shutterstock / Fotodom

Дело в том, что в состав чая входят танины — сложные природные органические соединения, которые в большом количестве способны навредить здоровью. Когда вы просто опускаете в чашку чайный пакетик, то небольшая часть этих веществ попадает в напиток. И небольшое количество танинов не вредит здоровью, и даже полезно для организма, поскольку благоприятно действует на работу кишечника, выводя токсины и шлаки. 

Но основная часть этих веществ остается в пакетике, и если выжимать его в чашку, то танинов будет слишком много и об этом можно узнать по горькому вкусу напитка.  Такая привычка приведет к ухудшению самочувствия, потому что высокая доза танинов способна нарушить работу почек и печени, а также привести к обезвоживанию и авитаминозу. А некоторые люди и вовсе тошноту и скачки артериального давления после крепкого чая. Стоит также отметить, что в зеленом чае танинов больше, чем в черном.

Напомним, что утром многие люди предпочитают пить кофе, но исследователи из Швейцарии рекомендуют переходить на зеленый чай, поскольку этот напиток намного полезнее для здоровья, в частности, он улучшает мозговую активность.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что нельзя пить чай, который простоял 20-30 минут, потому что в нем уже начался окислительный процесс, особенно, если в него добавлено много сахара. Такой чая является источником токсинов и может навредить здоровью.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/54479-pochemu-nelzya-otzhimat-chaynyy-paketik-v-chashku-posle-zavarivaniya/
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ