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Ученые определили лучший чай для здоровья мозга

Исследователь Стефан Боргвардт рассказал, какие напитки стоит употреблять, если хотите улучшить мозговую активность

сегодня, 08:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Утром многие люди предпочитают пить кофе, но исследователи из Швейцарии рекомендуют переходить на зеленый чай, поскольку этот напиток намного полезнее для здоровья, в частности он улучшает мозговую активность.

Ученые определили лучший чай для здоровья мозга

назван лучший чай для здоровья мозга (фото из открытых источников)

Автор исследования Стефан Боргвардт подчеркнул, что в составе зеленого чая есть большое количество антиоксидантных веществ, которые борются в организме со свободными радикалами, защищая его от развития серьезных заболеваний. А еще, согласно исследованиям, этот напиток помогает в лечении психических расстройств, таких как слабоумие. Он способен увеличить краткосрочную синаптическую пластичность мозга, благотворно влияя на его когнитивные функции.

Отметим, что зеленый чай, в составе которого много витаминов и микроэлементов, в частности кальция, магния, железа, фосфора, натрий, увеличивает концентрация дофамина в организме (гормона счастья). Одновременно он снижает выработку аденозина — вещества, замедляющего реакции нервной системы. Это влияет на мозговую активность, память, внимание и настроение.

Кроме этого, на здоровье мозга позитивно влияет чай с мелиссой, чай на основе женьшеня и чай с розмарином. Их периодически нужно добавлять в свой рацион, чтобы улучшить когнитивные способности и самочувствие в целом. 

Напомним, что людям, которые страдают тревожностью нужно добавить в свой рацион чай с розмарином, потому что он владеет антидепрессивным и успокаивающим действием.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что доктор Альберт Беккер рассказал, что не стоит добавлять мед в горячий чай. Он объяснил, что при высокой температуре мед теряет свои противовоспалительные и антибактериальные свойства.


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Источник: https://link.springer.com/article/10.1007/s00213-014-3526-1#page-1
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