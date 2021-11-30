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Гречишный чай: в чем польза и как его заваривать

Эксперты рассказали, чем полезен для здоровья гречишный чай и как его правильно заваривать, чтобы сохранить все свойства

сегодня, 09:15
Автор:

Светлана Шкурупий
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Гречишный чай — модный и полезный напиток, который набирает популярность во всем мире. Что в нем особенного и как правильно его заваривать, чтобы сохранить все витамины и ценные вещества?

Гречишный чай: в чем польза и как его заваривать

Гречишный чай (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что гречневый чай содержит витамины А, В, Е, РР, калий, кальций, медь, железо, алюминий, ванадий, магний, марганец, фосфор, цинк, натрий и хром, а также клетчатку, белок, флаваноиды и рутин. Содержимое последнего в гречневом чае превышает его содержание в гречневой каше в 120 раз. Это важно, потому что именно рутин способствует работе кровотока и отвечает за внешний вид кожи и снижает риск появления пигментных пятен. А еще гречишный чай нормализует работу желудочно-кишечного тракта, выводит лишние жидкости, улучшает метаболизм, способствует снижению веса, а также повышает иммунитет и борется с воспалительными процессами.

Чтобы получить максимум пользы для организма, эксперты советуют употреблять гречишный чай циклически – пить его трижды в день в течение месяца, а затем делать перерыв в две недели. 

Еще один огромный плюс этого напитка в том, что у него нет специфических правил заваривания. В азиатских странах, где растет татарская гречка и где этот чай является частью дневного меню, его просто заливают крутым кипятком (со многими другими видами чая, кстати, такого делать нельзя, обычно температура воды при заваривании должна быть около 80 градусов). На стандартный чайник (350 мл) вам понадобится 3-4 ложки гречишных гранул и 1-2 минуты на заварку. Если хотите вкус вкуса и сделать его более насыщенным, можете продлить время заваривания. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что чай и кофе могут помочь защититься от опасной болезни.


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Источник: https://23-59.ua/zamist-matchi-grechanyj-chaj-novyj-napij-superfud/
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