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Чай и кофе могут помочь защититься от опасной болезни

Ученые выяснили, сколько нужно пить кофе и чая, чтобы не заболеть слабоумием

сегодня, 10:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Людям не стоит спешить отказываться от чая и кофе, полагая, что эти напитки больше вредят, чем помогают организму. Недавние исследования подтвердили, что, как чай, так и кофе существенно уменьшают риск заболеть слабоумием. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Sun".

Чай и кофе могут помочь защититься от опасной болезни

Кофе и чай. Фото: kofella.net

Учёные установили, что, если употреблять примерно 11 чашек этих напитков в неделю, то риск заболеть слабоумием уменьшается в 3 раза правда есть и один минус. Оказывается, само по себе употребление одного кофе или чая – это еще не гарантия, что вы не заболеете слабоумием. Одних этих напитков недостаточно. Нужно ещё заниматься спортом, проводить много времени на свежем воздухе, правильно питаться, придерживаясь режима, высыпаться. И вот тогда ваш организм сможет противопоставить деменции. 

Если же говорить об исследовании, то в нём приняли участие 1059 человек в Греции. Средний возраст людей был 73 года. У этих людей предварительно не была диагностирована деменция, но каждый человек перед этим заполнил анкеты, в которых указал данные о своем образе жизни, о питании. Собранную информацию проанализировали учёные и вот оказалось, что люди, которые правильно питались, употребляли здоровую пищу, а также выпивали примерно 11 чашек кофе или чая в неделю получили самые позитивные баллы. После этого ученые мониторили, как обстоят дела у участников анкетирования. В течение 3 лет за это время у 6% развилось слабоумие.

Читайте также на портале "Комментарии" — американский профессор Томас Голд рассказал, можно ли совмещать кофе с алкогольными напитками. 


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Источник: https://www.thesun.co.uk/health/16700981/drinking-tea-coffee-slash-risk-dementia/
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