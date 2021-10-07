Чай является одним из самых распространенных и полезных напитков в мире, потому что содержит вещества, которые поддерживают организм в тонусе. Но эксперты не рекомендуют пить натощак зеленый чай. В чем причина?

Какой чай нельзя пить на голодный желудок (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что в состав зеленого вида чая входят дубильные вещества, которые могут усилить выработку желудочного сока. Из-за этого у человека могут возникнуть жалобы на самочувствие, в частности, появится тошнота, боль, "тяжесть" в желудке и другие нарушения желудочно-кишечного тракта. Особенно не желательно пить зеленый чай натощак людям, у которых диагностирована язва и кислотный рефлюкс (заболевание, вызывающее изжогу). Употребление напитка на голодный желудок может привести к разжижению крови, а потому он не рекомендован людям с нарушениями свертывания крови.

Также от чая натощак стоит отказаться людям с анемией, поскольку он может привести к снижению способности организма усваивать железо.

Еще, согласно выводам экспертов, этот вид чая усиливает работу надпочечников, которые выделяют гормон стресса. В результате, может повыситься давление и частота сердечных сокращений.

Напомним, ученые отметили, что избавится от лишних килограмм можно с помощью чая улун — уникального продукта, который отличается сроком сбора, а также особыми технологиями сушки и обработки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, почему не стоит увлекаться пакетированным чаем и чем он может навредить здоровью.

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