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Какой чай нельзя пить на голодный желудок

Медики рассказали, почему на голодный желудок нежелательно пить зеленый чай и кому стоит избегать этого напитка

сегодня, 14:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Чай является одним из самых распространенных и полезных напитков в мире, потому что содержит вещества, которые поддерживают организм в тонусе. Но эксперты не рекомендуют пить натощак зеленый чай. В чем причина?

Какой чай нельзя пить на голодный желудок

Какой чай нельзя пить на голодный желудок (фото из открытых источников)

Специалисты отмечают, что в состав зеленого вида чая входят дубильные вещества, которые могут усилить выработку желудочного сока. Из-за этого у человека могут возникнуть жалобы на самочувствие, в частности, появится тошнота, боль, "тяжесть" в желудке и другие нарушения желудочно-кишечного тракта. Особенно не желательно пить зеленый чай натощак людям, у которых диагностирована язва и кислотный рефлюкс (заболевание, вызывающее изжогу). Употребление напитка на голодный желудок может привести к разжижению крови, а потому он не рекомендован людям с нарушениями свертывания крови.

Также от чая натощак стоит отказаться людям с анемией, поскольку он может привести к снижению способности организма усваивать железо. 

Еще, согласно выводам экспертов, этот вид чая усиливает работу надпочечников, которые выделяют гормон стресса. В результате, может повыситься давление и частота сердечных сокращений.

Напомним, ученые отметили, что избавится от лишних килограмм можно с помощью чая улун — уникального продукта, который отличается сроком сбора, а также особыми технологиями сушки и обработки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, почему не стоит увлекаться пакетированным чаем и чем он может навредить здоровью.

Читайте также, что ученые в ходе исследования выяснили, какой чай лучше всего справляется с тревожностью и депрессивным состоянием.


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Источник: https://health.today.ua/ru/mediki-rasskazali-kakoj-chaj-nelzya-pit-na-golodnyj-zheludok/
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