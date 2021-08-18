Какой чай помогает похудеть во время сна

Похудение во сне — не миф, а нормальный физиологический процесс. Исследователи из Цукубского университета в Японии выяснили, что чай улун способствует расщеплению жиров во время ночного отдыха.

Как похудеть во время сна (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что избавится от лишних килограмм можно с помощью чая улун — уникального продукта, который отличается сроком сбора, а также особыми технологиями сушки и обработки. Нужно перед сном выпить две чашки чая, и он увеличит процесс расщепления жиров, способствуя этим похудению во время сна. Такой вывод эксперты сделали на основе результатов исследования. У добровольцев, которые перед сном употребляли этот напиток, действительно ускорялся обмен веществ в ночное время, и они эффективнее сжигали калории, по сравнению с участниками, принимающими плацебо.

Отметим, что этот вид чая богат на витамины, минералы, в частности кальций, калий, селен, марганец, а также антиоксидантные вещества. Этот напиток также использую для уменьшения симптомов хронических заболеваний, укрепления структуры костной ткани и улучшения состояние кожи и зубов.

Напомним, что каждый мечтает иметь красивую и стройную фигуру, но не каждому удается достичь такого результата. Для этого, по словам фитнес-тренера Марины Боржемской, нужны всего две важные составляющие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что регулярное употребление чая с корицей уменьшает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем. Также эксперты отметили, что напиток укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием.

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