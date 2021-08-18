logo
Русский Українська

BTC/USD

44801.07

ETH/USD

3029.21

LTC/USD

167.31

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Здоровье диета и питание Какой чай помогает похудеть во время сна
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой чай помогает похудеть во время сна

Японские исследователи заявили, что худеть во время сна возможно, а помогут в этом деле несколько чашек чая улун

18 августа 2021, 22:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Похудение во сне — не миф, а нормальный физиологический процесс. Исследователи из Цукубского университета в Японии выяснили, что чай улун способствует расщеплению жиров во время ночного отдыха.

Какой чай помогает похудеть во время сна

Как похудеть во время сна (фото из открытых источников)

Ученые отметили, что избавится от лишних килограмм можно с помощью чая улун — уникального продукта, который отличается сроком сбора, а также особыми технологиями сушки и обработки. Нужно перед сном выпить две чашки чая, и он увеличит процесс расщепления жиров, способствуя этим похудению во время сна. Такой вывод эксперты сделали на основе результатов исследования. У добровольцев, которые перед сном употребляли этот напиток, действительно ускорялся обмен веществ в ночное время, и они эффективнее сжигали калории, по сравнению с участниками, принимающими плацебо.

Отметим, что этот вид чая богат на витамины, минералы, в частности кальций, калий, селен, марганец, а также антиоксидантные вещества. Этот напиток также использую для уменьшения симптомов хронических заболеваний, укрепления структуры костной ткани и улучшения состояние кожи и зубов.

Напомним, что каждый мечтает иметь красивую и стройную фигуру, но не каждому удается достичь такого результата. Для этого, по словам фитнес-тренера Марины Боржемской, нужны всего две важные составляющие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что регулярное употребление чая с корицей уменьшает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и других проблем со здоровьем.  Также эксперты отметили, что напиток укрепляет иммунную систему, потому что пряность обладает противовирусным и антисептическим действием.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.7mednews.ru/health/21353-kakoy-chay-sposobstvuet-pohudeniyu-vo-vremya-sna.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ