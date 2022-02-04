Расслабляет сосуды: какой напиток помогает снизить давление

Многие люди жалуются на гипертонию (повышенное давление), которая может возникнуть по разным причинам и спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Но есть простой способ, с помощью которого можно нормализовать этот показатель.

Как снизить давление / фото: Shutterstock

Ученые университета Л'Акуила (Италия) отметили, что подскочить давление может из-за стресса, повышенной нагрузки на организм и других факторов, но привести его в норму можно и без медицинских препаратов. По их словам, есть напиток, способный "расслабить" сосуды и понизить давление. И речь идет о черном чае.

Свои выводы эксперты подкрепили результатами исследования, в котором взяло участие 2 группы гипертоников. Одна из них употребляла черный чай 2 раза в день, 2 — напиток-плацебо. Эксперимент продлился 8 дней. Показатели артериального давления измерялись до употребления напитков и через 1, 2, 3 и 4 часа после — натощак и после употребления жирных продуктов.

Ученые заметили, что в первой группе, которая пила черный чай, индекс жесткости сосудов снизился, по сравнению с другой группой. Оценка жесткости сосудов позволяет диагностировать поражение артерий на доклинической стадии, выявить группы людей с высоким сердечно-сосудистым риском.

Эксперты подытожили, что частое употребление черного натурального чая может защитить работу сердечно-сосудистой системы.

Напомним, эксперты рассказали, с помощью какого средства можно эффективно снизить артериальное давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что профессор Ацухиро Итихары рассказал, какие физические упражнения помогают снизить артериальное давление.

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