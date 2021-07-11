Какие упражнения помогают снизить давление

Давление — один из важнейших показателей состояния здоровья, поэтому периодически его нужно проверять и не допускать серьезных колебаний. Если вы заметили, что давление начало повышаться, а этому могут способствовать различные факторы, тогда пересмотрите рацион и займитесь определенными видами физических нагрузок.

Как снизить давление (фото из открытых источников)

Профессор Ацухиро Итихары отмечает, что аэробные упражнения, в которые входит бег, ходьба, плавание, теннис, катание на велосипеде, гимнастика, подходят для гипертоников, потому что помогают нормализовать артериальное давление. Дело в том, что такая физическая активность способствует более интенсивному усвоению организмом кислорода, а это полезно и для сердца, и для кровеносных сосудов. При выполнении аэробных упражнений в организме вырабатывается оксид азота (NO), который расширяет сосуды, препятствует образованию тромбов и снижает воздействие стрессовых гормонов на здоровье. В результате снижается и артериальное давление.

Медики отмечают, что с возрастом выработка этого вещества существенно снижается, поэтому многие люди начинают испытывать проблемы с эластичностью сосудов. Но умеренные аэробные упражнения помогают стимулировать кровоток и предотвращают различные заболевания.

Также эксперты рекомендуют пересмотреть свой рацион, чтобы добавить в него продукты, нормализующие артериальное давление. Правильная диета в сочетании с упражнениями поможет достичь быстрого эффекта.

Напомним, нутрициолог Александра Петина рассказала о двух основных причинах, которые могут спровоцировать пониженное давление.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую ошибку многие люди допускают при измерении артериального давления.

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